裕豐管家親子日 結合公益防災體驗增知識

近來台灣地震不斷，為增加防災知識，裕豐管家計畫讓員工及家屬能體驗遇到地震火災時的自我保護措施，以便將此資訊傳遞給轄下管理的社區民眾及廠辦員工。因透過地方連結得知文山區忠義育幼院院童除了日常課程外，並未有太多機會與資源能夠外出，甚至類似防災知識的吸收，在裕豐管家高總經理秀枝的邀請下，結合同集團格上汽車一同為公益出力，於4/21(六)帶領員工及家屬，並由員工擔任志工陪同院童前往內湖防災科學教育館進行防災體驗活動，藉由模擬各種災害發生狀況提升員工及院童緊急避難知能，也藉由假日陪伴活動讓家屬們及失依兒感受到愛與關懷。

大家一同參與四項活動，分別是擔任小小消防員試裝、火災現場逃生、地震避難及消防灑水體驗。透過導覽志工生動解說、影片觀摩和實際體驗，了解災害發生原因。院童們使用早期手推消防車與志工分工合作射水滅火，展現絕佳的團隊精神，也感受消防員的辛苦，紛紛自告奮勇長大想當消防員盡一己之力！而在模擬五至六級強震的地震體驗室實地演練抗震保命三步驟﹝趴下Drop、掩護Cover及穩住Hold On﹞等正確應變知識，逼真搖晃地當下大家驚聲尖叫又得動作到位，感受身處劇變必須沉著應對的景況，整場活動下來不僅讓大家充實了知識與心靈，個個也玩得非常盡興！志工及家屬們都覺得非常有意義與開心，裕豐管家也希望未來實際分享在物業的管理上。

裕豐管家為裕隆建設107年成立之子公司，承接社區住宅或商辦物業管理、廠辦大樓之物業管理業務，連結裕隆集團關係企業之資源，業務包含一般住宅修繕管理、居民生活服務照顧、car sharing等，完整社區各項服務網絡，使民眾便利生活、完美生活。

(忠義育幼院愛心捐款網址：https://cybaby.eoffering.org.tw)