名人帶路 澳洲網紅自行車遊台灣

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）為推廣台灣自行車旅遊，交通部觀光局與FOX體育台合作推出單車環島遊台灣入口網站（Taiwan on 2 Wheels），邀請國際知名部落客，在網站上分享台灣單車體驗，其中澳洲帥哥網紅特別吸睛。

Taiwan on 2 Wheels今年1月正式啟用，這個專門提供台灣自行車旅遊資訊的獻上平台，向外籍旅客介紹自行車路線、租車資訊及裝備建議。同時，在推薦的路線單元中，還特地邀請多名旅遊達人來一場鐵馬遊台灣之旅，並分享其旅程中的獨特見解，包含2015年環球小姐Pia Alonso Wurtzbach、Team Sky知名自行車手Owain Doull等，精彩花絮都可在網站上欣賞。

本月主打網紅，則是邀請澳洲知名主持人、廚師及部落客Hayden Quinn，來台進行9天的自行車環台之旅。Quinn特別鍾愛花蓮，看遍美景也嘗遍美食，還首次品嘗了剝皮辣椒。熱愛衝浪與戶外運動的他，用畫面向外籍人士介紹台灣之美。

FOX體育台表示，網站自1月初上線，截至3月底，已累積16,453名訪客、38,000次網頁瀏覽，造訪網站的地區以東南亞國家佔60%最多，大多來自印尼、泰國以及菲律賓。

Hayden Quinn 環島期間享用美食（圖／Taiwan on 2 wheels網站)