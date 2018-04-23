日本環境省：大西洋沿海珊瑚因溫降白化

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）日本環境省於近日表示，海水溫度異常下降，已造成位於大西洋沿海的珊瑚白化。

綜合法媒《科學與未來》（Sciences et Avenir）與其他外媒的報導，日本環境省觀察數月位於日本大西洋沿岸的珊瑚，發現有大面積珊瑚白化的現象，而受觀察的六個區域每區有90%到100%都是受溫降所影響。

附屬於環境省的海洋自然保護區的Yuto Takahashi說，其中四個觀察點，研究人員回報了85%至95%的珊瑚白化現象，似乎是今年黑潮(Kuroshio)改變流向，將熱帶洋流帶向北方導致水溫異常下降的結果。

科學家還不知道是什麼原因造成這麼大幅度的洋流異常流動，但他們自1965年開始已經觀察到這個現象六次，而最近一次是在2017年。

Takahashi說，在日本觀察到的白化現象和澳洲大堡礁的珊瑚白化現象不一樣，前者是溫降所致、後者是溫升所致。然而，隨著珊瑚幼蟲世代的移動，生活在這些溫升海域的珊瑚可以朝著鄰近南極區域移動，因為那些區域不僅溫度較不高，氣候也較溫和。

珊瑚礁占海洋面積不到0.2%，卻有超過30%的海洋生物物種棲息在其中，這些海洋物種可以藉由珊瑚的保護免於獵食者的攻擊，另外珊瑚礁還可以用於保護海岸、提供人類食物，更可以發展觀光。