孕媽咪漠視口腔保健 當心危及胎兒健康

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）維護寶寶口腔健康從媽媽肚子裡開始！母親若不重視口腔健康，不僅會影響到寶寶的牙齒發育，很有可能會導致胎兒低體重或早產。臺北市衛生局、社團法人台北市牙醫師公會及臺北市牙醫院所共同合作『為愛萌「牙」孕婦、兒童看牙免掛號費服務』，以實際行動關懷兒童及孕婦口腔健康。

根據衛生福利部國民健康署100年調查顯示，國內2-3歲的兒童齲齒率約61%，到了6歲時齲齒率增加到79%，顯示在這段期間的牙齒保健特別重要。

口腔保健從嬰兒時期就要做起，父母或主要照顧者需協助孩子養成每天餐後、睡前，使用含氟牙膏、牙線規律潔牙的習慣，減少甜食攝取，使用含氟漱口水，另外，北市衛生局提醒家長記得帶6歲以下兒童每半年塗氟，讓預防齲齒的效果更完整。

衛生福利部105年推出加氟食鹽政策，將氟化物加入食鹽添加於烹飪飲食中，以適量供氟來預防齲齒，達到降低全民齲齒率的目的！

此外，臺北市政府衛生局，除了積極宣導6歲以下兒童每半年塗氟政策向下紮根，更向上延伸提供國小一年級學童牙醫師到校塗氟，並配合中央政策提供國小一、二年級學童第一大臼齒窩溝封填防齲服務免收掛號費。

臺北市牙醫師公會陳日生理事長表示，婦女懷孕期間因荷爾蒙、飲食習慣改變，會導致口腔環境變化，提高齲齒、牙齦炎等風險，增加牙周炎及齲齒的發生率，準媽媽若無法維持口腔衛生，將間接影響胎兒健康與牙齒發展。衛生福利部中央健康保險署提供孕婦每3個月可免費洗牙1次，以維護孕婦牙齒健康。