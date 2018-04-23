基輔國家芭蕾舞團　6月來台獻藝

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）舉世聞名的烏克蘭國寶級「基輔國家芭蕾舞團」（National Opera of Ukraine-Kiev Ballet）將於6月來台，獻上最古典純正的芭蕾演出！

基輔國家芭蕾舞團曾孕育無數芭蕾巨星，本次將由頂尖首席舞者登台獻藝，包括娜塔莉‧瑪莎克（Natalia Matsak）、安娜塔西亞‧榭芙倩珂（Anastasiya Shevchenko）、丹尼斯‧納達克（Denis Nedak）等人，並特邀英國皇家芭蕾舞團前任首席馬修‧高頓（Matthew Golding）首度訪台客座演出。

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舞者安娜塔西亞‧榭芙倩珂（Anastasiya Shevchenko) (畫面翻攝其臉書)

烏克蘭大劇院首席指揮密克拉˙迪亞杜拉（Mykola Diadiura）將率領NSO國家交響樂團同台演繹《天鵝湖》及《睡美人》舞碼。

《天鵝湖》全舞三幕四景，交織成富含奏鳴主題、人物情境刻劃的浪漫抒情詩篇。其中，「天鵝主題」、「黑天鵝32迴旋」和「性格舞蹈」是值得細品的舞段。

柴可夫斯基三大芭蕾之一的《睡美人》舞劇，除了主角奧蘿拉公主「玫瑰慢板」兼具柔美與力道的慢板之舞、場面壯闊的「睡美人圓舞曲」之外，華麗眩目的宮殿場景及精緻服裝，更不容錯過。

演出詳情，請洽牛耳藝術。​