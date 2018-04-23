是幸還是不幸呢？　美20歲男子四年歷經三次動物致命攻擊

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）難得放假去旅遊少不了要拍些照片，但你相信嗎?美國一名20歲的男子在短短四年，有個宛如電影情節般的冒險之旅，去健走時遭毒蛇咬傷，去露營時遭到棕熊攻擊還在棕熊的嘴裡醒過來，去海邊衝浪時卻被鯊魚咬傷，歷經三次致命攻擊，他還可以笑著說，也許只是在錯誤的時間點，出現在不對的地方吧。

綜合外媒報導，來自美國科羅拉多州的20歲年輕人Dylan McWilliams告訴美國一家媒體Denver 7說，我的父母很慶幸我還活著。因為，他在四年內歷經了三次動物的致命攻擊，卻順利的活下來。

上周四(19日)，他到夏威夷考艾島(Kauai)沿海衝浪時被一隻大約2公尺長的虎鯊咬傷腿，事後憑著剩餘的體力游回約30公尺遠的岸邊求救。他回憶，也不知道是否不見了半條腿；這次被鯊魚咬傷的傷口縫了七針。但這「還不是最糟的一次」，他告訴Star Advertiser說，我在猶他州(Utah)健行時曾被響尾蛇咬傷，當時的傷口不嚴重，只讓他生病幾天而已。若你以為他的冒險之旅就這樣落幕了，來聽聽更可怕吧。

去(2017)年夏天，他參加科羅拉多州一個夏令營時遭到棕熊攻擊，他告訴Denver 7，棕熊跑到他們紮營的地方攻擊他們，而他遭到棕熊攻擊後昏倒，醒來時發現自己的頭在棕熊嘴裡。

Dylan說，棕熊咬住我的後腦勺拖行，那時感覺像永恆，一切變的好慢。大約在地上拖行約4公尺的距離後，他嘗試用手指頭搓瞎棕熊才得以保住性命；那次，後腦勺縫了九針。

Dylan受訪時說，也許我只是在錯誤的時間點，出現在不對的地方吧。