王朝慶端午推「外婆粽」、「富貴粽」 每組NT$720起

為迎接端午佳節的到來，台北王朝大酒店將於5/1至6/18推出「王朝雙重粽專案」，今年主打外婆燒肉口味的「外婆粽」及使用福圓桂花口味的「富貴粽」，一鹹一甜的搭配，保證吃完一個接一個。今年王朝也特別響應環保話題，設計簡單時尚的酒紅色保冷袋，絕對是今年端午送禮的最佳選擇。凡於活動期間在王朝官方臉書粉絲團貼文下方留言，即有機會免費品嚐端午節粽子，或是加入王朝LINE@好友，可立即享有端午節粽百元折價券。

「外婆粽」是一款口感豐富與內餡飽滿的北部粽，每組售價NT$980。由台北王朝大酒店玉蘭軒的招牌菜「外婆紅燒肉」改良而成。主廚發揮巧思與變化，除了保有原來的五花肉、魷魚翅、桂皮、老抽等既有食材，另外再加入鹹蛋黃及鳳眼果，將其包入已泡水八小時的長糯米裡，經由四十分鐘的細心烹煮，將食材的香氣與精華完全鎖住，顧客能享受香氣四溢、內餡扎實的豪華口感。王朝大酒店希望透過「外婆粽」的豐富內餡，讓顧客回想起當年外婆製作粽子時，那種毫無保留的「澎拜」與想給家人品嚐美味及健康的心意，每一口都是家鄉的好味道。

「富貴粽」是一款口感綿密與內餡層次豐富的點心粽，每組售價NT$720。這款點心粽選用玉蘭軒人氣暢銷甜點「桂圓糯米糕」，主廚先將福圓(龍眼肉)放入白蘭地酒浸泡，運用圓糯米、長糯米的完美比例打造出Q彈口感，最後再加入桂花等食材，當顧客一打開粽葉，就能聞到桂花與福圓散發的濃郁香味，令人食指大動，咬下瞬間，Q彈口感在嘴中滑動，是一款老少咸宜的點心粽商品。王朝大酒店希望透過「富貴粽」的福圓、桂花等食材特色，象徵送禮人的情意深重，與祝福收禮人富貴吉祥的心意。