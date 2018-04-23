台北福華五星名廚台菜 母親大人包準滿意

五月份的重頭戲「母親節」即將來臨，今年台北福華以「尊榮媽咪，寵愛老婆」為主題，西餐主廚推出豪華中西海陸美饌，用餐贈送L'OCCITANE精製香氛沐浴組(僅彩虹座、花園大道贈送)，讓媽媽身體與心靈都飽受禮遇。一次疼愛生命中最重要的兩個女人。

表達孝心，精品蛋糕不可少。日籍甜點總監嘉手納慶一以母親溫柔形象為發想，設計出兩款2018年母親節限定的法式蛋糕。「溫柔之心Ensemble」，表層以噴砂技法覆蓋38%瑞士巧克力，內餡以大吉嶺紅茶與伯爵茶，經最適溫沖泡釋放茶香製成柔滑慕斯；夾心為柳橙原汁與柳橙皮手工製作的輕奶油，蛋糕最底層為法式經典海綿蛋糕─傑諾瓦士Genoise，口感輕盈、香氣十足。「愛的光芒Aimer」使用台灣新鮮水果製成百香果泥、芒果泥，強烈的果香味從慕斯釋放。內餡是瑞士38%白巧克力與北海道高梨奶霜、椰子果泥製成的甘納許，酸甜中有濃濃熱帶風味。兩款蛋糕皆以大量新鮮水果製作，帶給母親無負擔、清爽的初夏甜點。需於提貨3天前預訂，4/30前享85折早鳥優惠。

母親節大餐，帶媽媽來台北福華「蓬萊邨」，台菜名廚王永宗推出的母親節特選單點菜單，拿手絕活妙製的軟煎溜肉、地瓜稀飯，簡單的食材，需要精湛的烹調技術與對料理的諸多堅持。在大魚大肉不稀奇的時代，享受精緻古樸的古早台味，帶媽媽回憶年輕時候的青春滋味。

喜愛經典江浙菜色的家庭，台北福華「江南春」劉宜嘉主廚以精準火候烹調的清蒸龍虎斑、掛爐櫻桃鴨、紹興醉雞，道道展現正宗傳統的深厚廚藝。館內多年經驗老主廚端上桌的珍餚，絕對能滿足長輩們挑剔的味蕾。

「麗香苑」獻上炭烤羊肩排佐芥末籽醬、炭烤肋眼牛排佐紅酒醬及黃金炸明蝦佐塔塔醬等三款期間限定主菜並搭配沙拉吧，凡消費主菜加沙拉吧即贈平日午茶沙拉吧兌換券乙張；而自助餐方面只要帶媽媽來用餐即贈L'OCCITANE沐浴組乙組；「花園大道」晚餐每位成人NT$1299，4/30前預訂四人同行享85折優惠，「彩虹座」早鳥優惠4/30前預訂午、晚餐即送餐飲NT$100抵用券乙張。

母親節當週（5/12、13）還可於大廳進行全家福留影活動，專人拍攝、即拍即取，保留珍貴的回憶，為母親節慶祝活動畫下溫馨完美的句點。訂位請撥打：02-2700-2323轉各餐廳。