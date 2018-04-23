最晚婚又晚生縣市 北市女性頭胎平均32.54歲

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）晚婚與生育年齡延後是國內嚴重問題，結婚率下降更是促使「少子化」問題加劇。根據內政部統計資料顯示，臺北市結婚人口逐年下降，結婚和女性首胎年齡更是全台最高，要順利懷孕，不只是女性的事情，男性也會影響懷孕成功率！臺北市政府衛生局黃世傑局長提醒所有新婚夫妻，要迎接健康新生命就要做好孕前準備！

台北市結婚人口從106年的1萬6,157對比105年減少1,639對， 105年全國男性初婚平均為32.4歲，女性則為30歲；臺北市的男性和女性初婚平均年齡分別是33.7歲與31.5歲，為全臺結婚年齡最高，也最晚婚的縣市。

晚婚影響生第1胎的年齡，臺北市女性生第1胎的平均年齡為32.54歲，居於全國首位，較10年前(95年)高出2.14歲，其中30歲以上生育者占74.5％。

依據衛生福利部國民健康署資料顯示，超過35歲的高齡產婦容易發生不孕、流產、高血壓、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症，隨著孕婦年齡升高，胎兒染色體異常或發生其他先天性缺陷的發生率也隨之增加。

此外，準爸爸的年齡對寶寶健康亦是種風險，40餘歲以上的準爸爸，除可能生育力下降外，也與寶寶罹患自閉症、精神分裂症或躁鬱症等疾病相關，顯示晚孕對寶寶的健康有相當影響。

中山醫院婦產科郭安妮醫師表示，建議市民在25至34歲適齡結婚生育外，夫妻孕前要培養規律的運動習慣，保持身體的健康、攝取葉酸、碘、鐵營養三寶，並一起接受「婚後孕前健康檢查」。

婦女懷孕期間除了要定期接受10次免費產前檢查、1次超音波檢查、補助24-28週孕婦接受妊娠糖尿病篩檢、35-37週孕婦接受1次乙型鏈球菌篩檢，以及2次孕婦產前健康照護衛教指導外，臺北市政府衛生局更額外提供設籍臺北市之「孕婦唐氏症篩檢」，為新生兒的健康嚴格把關。