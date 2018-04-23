(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)最近鋰離子電池使用愈來愈普及，造成鋰離子電池關鍵原料「鈷」的價格不斷上升。但出產鈷的國家，多半經濟發展落後，法治、人權教育不彰，導致童工問題頻傳。

《日本經濟新聞》報導，爲了減少鈷礦厰雇用童工的問題，歐美的國際大厰和中國的精煉厰，已回應英國顧問公司RCC Global Service呼籲，同意在4月，開始監視鈷礦厰在生産和提煉的過程，以確認有無違法行爲，達到公平貿易（fair trade）的目的。

報導介紹，歐美中國廠商，目前在主要產地剛果民主共和國（首都金夏沙）鈷礦厰，裝設電子標簽，嚴格監管物流情況，一旦發現有童工等違法行爲，就會立刻回報。RCC Global Service高層告訴《日本經濟新聞》，他們未來還考慮使用虛擬貨幣背後的區塊鏈（blockchain）技術，來杜絕不當介入及舞弊，提高監視效率。

《日本經濟新聞》説明，鈷是鋰電池的關鍵原料，現代人常用的智慧型手機和電動車都需要它才能運作。一台電動車甚至就要用掉10公斤，消耗量很大。且先進國家推廣電動車的潮流，更是加快了鈷價格上漲的腳步，在過去三年攀升了3倍。然而，不幸的是，其礦源一半以上，都集中在政治局勢相當不穩的剛果民主共和國。

報導引述國際特赦組織資料，表示剛果鈷礦厰，有強迫兒童徒手採礦的現象，並警告曝露在高濃度的鈷礦，會對健康帶來很大的風險。

《日本經濟新聞》警告，若不盡快讓鈷礦生産透明化，很可能會重蹈20世紀石油的覆轍，導致國際爭端。

你的手機電池背後也有血汗童工？