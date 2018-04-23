紀念馬克思200歲冥誕　德國發行0€歐元紙幣超搶手

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）德國著名哲學家暨社會學家馬克思（Karl Marx）生於1818年5月5日，今年適逢他200歲冥誕。他的故鄉德國古城特里爾（Trier）特別發行了印有馬克思肖像的歐元紙鈔，面額為0。首刷5000張，一個月不到就被世界各地的收藏家搶購一空。

綜合外媒報導，德國古城特里爾是馬克思出生的地方，為迎接馬克思200歲冥誕，特里爾不但舉辦一系列紀念活動，還推出印有馬可思頭像的紀念品、以馬克思為名的紅酒等。鎮內紅綠燈裡的小綠人和小紅人，也換成馬克斯指揮交通的模樣。

更值得一提的是，當地觀光局還發行印有馬克思頭像的歐元紙鈔，面額是0。由於首刷5000張，一個月不到就被世界各地的收藏家搶購一空。四月底還將發行2萬張馬克思紙鈔，有興趣的人可到官網線上預購。

對馬克思的故鄉特里爾來說，每張售價3歐元的馬克思紀念幣，帶來不少收入。至於生前反對市場資本主義(Market Capitalism)的馬克思，如果地下有知，對於自己的頭像被印在紙鈔上，會不會生氣呢？

特里爾觀光局負責人卡特勒 (Norbert Käthler) 告訴媒體，他無法加以評論。但至少他可以確定：「面值為0的概念，應該和馬克思路線是一致的。」

(下圖為馬克思紀念幣背面。翻攝官網）