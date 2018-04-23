新北市共融藝術節 包容多元為主軸

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2018新北市共融藝術節將於5月至10月展開，內容多元豐富，新北市各大博物館與藝文場館將舉辦近百場電影、講座、展演、工作坊等活動，凸顯文化包容性。

23日的揭幕記者會，邀請到林靖嵐聽障舞蹈團、新住民組成的Tifa多元綜藝舞蹈團及視障歌手張玉霞與會。

新北市長朱立倫強調，新北市首創共融藝術節，無論新住民、 原住民或是身心障礙的朋友，盼每人都能有展示空間，可以盡情揮灑才華。未來半年會有許多新嘗試，讓藝術成果呈現於市民眼。

朱立倫提到，本次藝術節涵蓋表演藝術、電影、美術、雕塑及各種設計展。新北市致力提升藝文參與的友善環境，透過藝術讓更多群體相互交流，同時展現出台灣是一個相互包容、尊重、和諧的社會。

此外，英國布萊頓大學藝術學院院長Alice Fox也獲邀來臺交流，她將於8月進行的Journeying Together in Uncertainty 講座，與民眾分享英國推廣共融藝術之實例。

詳情可洽新北市文化局活動網站：

http://www.culture.ntpc.gov.tw/xceventsnews/cont?xsmsid=0G295700334178642420&sid=0I110624632474650072&sq=%E5%85%B1%E8%9E%8D