陳菊：支持改革　為總統分憂解勞

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統府今（23）日舉行新任秘書長及行政院政務人員宣誓典禮，接下秘書長一職的「花媽」陳菊致詞時表示，希望大家支持總統蔡英文的改革，而她也將扮演好幕僚長的角色，為總統分憂解勞。

副總統陳建仁今日上午以監交人身分主持宣誓典禮，提及陳菊，陳副總統表示，「在臺灣民主運動發展的過程中，她是大家敬愛學習的菊姐。」

陳副總統指出，陳菊擔任市長期間，「將高雄市一舉翻身為宜居幸福的現代化城市」，今後也將「襄助總統行使憲法職權，與執政團隊一起打拚，共同完成各項改革與任務，回應人民對政府殷切的期盼。」

陳菊則表示，「從黨外小妹，到今天走進總統府，就是因為改革的決心從不曾改變。人民期待改革，也對政府有很深的期待，這過程中會有很多的陣痛，臺灣社會一定要支持政府撐過這個難關。」

陳菊提及，「從高雄到臺灣，她捍衛人民自由、民主的意志與決心，從過去到現在，始終如一、堅定不變。」

最後，陳菊表示，「希望大家和她一樣，支持臺灣社會的改革」，並且她也會「為了未來更大的挑戰，扮演好幕僚長的角色，如履薄冰、戰戰兢兢，為總統分憂解勞、全力以赴。」

今日的典禮宣誓人員尚包括北美事務協調委員會主任委員林良蓉，以及經濟部政務次長曾文生。宣誓典禮結束後，陳菊也巡視總統府各辦公室，並與正在參觀總統府的民眾握手致意。