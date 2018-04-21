Avicii艾維奇英年早逝 成功帶動電音風潮

（中央社紐約20日綜合外電報導）瑞典電音鬼才DJ艾維奇（Avicii）今天在西亞國家阿曼（Oman）過世，得年28歲。艾維奇是引領電音成為全球音樂風潮最成功者之一，但報導說他生活方式放縱，近年健康出狀況。

據法新社報導，艾維奇2年前不尋常地提早退出巡迴演出，他的經紀人在一份聲明指出，艾維奇今天被人發現死於阿曼首都馬斯開特（Muscat）。

他的經紀人說：「我們以最深哀痛宣布，我們失去了柏格林（Tim Bergling），即為人所熟知的艾維奇。他的家人十分震驚，我們請所有人務必在此困難時刻尊重他們的隱私。暫不會有進一步聲明。」經紀人未具體說明艾維奇的死因與為何前往阿曼。

艾維奇點閱率最高的單曲包括Wake Me Up，這支單曲2013年囊括歐洲各大排行榜冠軍，捧紅靈魂歌手阿洛伊．布萊克（Aloe Blacc）。



2015年，艾維奇擔任瑞典王子菲立普（Carl Philip）和他的新娘蘇菲亞（Sofia）的婚禮DJ；瑞典總理勒夫文（Stefan Lofven）稱艾維奇是「現代瑞典樂壇最響亮的名字之一」。

儘管外界對他的死感到震驚，艾維奇近年曾公開提到自己包括胰臟炎在內的健康問題，胰臟炎部分原因與飲酒過度有關。

健康狀況迫使艾維奇2014年因割除膽囊與闌尾而取消演出；2016年，他以26歲之齡自巡迴表現舞台退休，震撼歌迷，當時他表示希望遠離嗨度破表的電音生活方式。



艾維奇靠著把音樂上傳至網路出道，被荷蘭電音天王提雅斯多（Tiesto）發掘，還邀艾維奇到西班牙伊維薩（Ibiza）的俱樂部住處演出。



讓艾維奇一鳴驚人的單曲Levels，改遍自藍調女歌手伊特珍（Etta James）的一首歌，是他兩次獲葛萊美獎提名的曲子之一。他取艾維奇（Avicii）這個藝名，是來自佛教阿鼻地獄的梵語Avici，在後面多加一個i。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070421

