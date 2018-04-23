台灣「最大種原庫」　逾90新物種悠遊南沙群島海域

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）行政院農業委員會漁業署委託中央研究院研究團隊執行「南沙群島海域水產動植物資源調查及生態系統服務評估」進行為期一年、投入逾上千萬元的經費蒐集生態資料，意外發現逾90種新嬌客，研究成果以18分鐘的紀錄片呈現，讓觀眾在欣賞海洋之美的同時，也能重視海洋環境、生態與棲地的保護。

鞍斑雙鋸魚（鞍背小丑）(照片由漁業署提供)

眼斑雙鋸魚（公主小丑、Nemo）(照片由漁業署提供)

漁業署說，太平島所在的「鄭和群礁」不只是南中國海珊瑚礁生態系最重要的群礁之一，南中國海的生物，隨著海流飄移，從南沙太平島一路向北，途經菲律賓、越南到東沙，再繼續北流至小琉球、台灣本島與澎湖群島等地，因此，太平島海域可說是台灣近海漁業的「最大種原庫」之一。

漁業署還說，太平島的珊瑚生態主要以石珊瑚為主，在國際珊瑚礁生態優劣標準屬於「優」與「特優」等級，且幼體珊瑚（直徑小於5公分）多樣性高，顯示太平島是我國海洋國土中極為少有、具高生態韌性潛力的珊瑚礁，也吸引許多雀鯛科及隆頭魚科魚類在此繁衍後代， 添入很多小魚在此棲息。

尖翅燕魚（鯧仔）與棘穗軟珊瑚。(照片由漁業署提供)

刺參科之一種Thelenota rubrolineata。(照片由漁業署提供)

綜合媒體報導，研究團隊指出，南沙群島有不少海底生物，過去都曾出現在台灣海域，但近幾年由於環境快速變遷，這些生物已不復見。研究團隊此次在太平島海域記錄到90種新物種，包括9種大型無脊椎動物、35種藻類以及46種珊瑚。

赤麗棘海星。(照片由漁業署提供)

馬蹄鐘螺。(照片由漁業署提供)

漁業署補充，行政院農業委員會於2017年委託中央研究院生物多樣性研究中心鄭明修研究員所率領之研究團隊，執行「南沙群島海域水產動植物資源調查及生態系統服務評估」計畫。研究成果委由資深海洋攝影師郭道仁先生一手錄製、編輯製作，短短18分鐘的太平島海洋生態紀錄片命名為「南疆太平之舞」。影片以輕快的旋律將太平島海域的生物編織出動人的樂章，展現海洋旺盛優美的生命力，演繹海洋永續的希望，並期望藉由紀錄片喚醒國人對於海洋環境、生態、棲地保護的意識、支持與重視。

卷曲氣泡珊瑚。(照片由漁業署提供)

花環肉質軟珊瑚。 (照片由漁業署提供)

黃鑷口魚（火箭蝶、黃火箭)。(照片由漁業署提供)

微孔珊瑚。(照片由漁業署提供)

納氏鷂鱝（雪花鴨嘴燕魟）(照片由漁業署提供)

綠蠵龜。(照片由漁業業提供)

海龜產卵。 (照片由漁業署提供)