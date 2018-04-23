杜拜阿拉伯旅遊展開幕  台灣館搶攻中東高端旅客

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）中東地區最大的旅遊展，第25屆阿拉伯旅遊展(Arabian Travel Market)於4月22日起一連四天於杜拜展開，這回展場設計充份展現人文山海意象，準備攻下高端遊客赴台。

繼去年中東地區來台人數創新高之後，今年一至二月中東地區赴台人數持續13.64%的高成長，台灣觀光局趁勝追擊，今年第五度參展，台灣館樓高二層，以2018海灣旅遊年為主軸，並在2樓部分以九份山城的山海意象，預告2019年小鎮漫遊年。在觀光局、旅行業業者、貿協、及台灣各藝術家們的共同力推下，台灣館全球買家來訪絡繹不絕。

交通部觀光局新加坡辦事處主任林信任表示：「台灣近年來全力建構穆斯林友善環境，不但清真認證餐廳、飯店、休閒農場等在家數上已經突破150家， 在穆斯林旅遊指數成長幅度更高居非伊斯蘭旅遊國第二名，促使中東市場獲致二位數的高成長。」除了經營穆斯林的旅行社之外，來自台北的中國回教協會，此次亦在旅遊展中大力推廣在台獲得清真認證的店家給當地的旅行業者，持續傳達在台清真美食住宿及旅遊安心的訊息。

在中東各穆斯林國家中，來台人數成長最快的國家是阿拉伯聯合大公國，去年成長高達兩成。出席台灣館的開幕剪綵儀式的駐杜拜台北商務辦事處楊司恭處長談到：「杜拜旅客消費能力高，許多當地友人都是搭乘商務艙甚至頭等艙赴台，返國後多對台灣讚不絕口。」因為阿拉伯人家族凝聚力極強，所以赴台高端旅遊經由口耳相傳將人數逐年拉升。

考量阿拉伯文化底蘊深厚，台灣文化觀光亦是一大賣點。此次台灣代表團，邀請才女書法老師辜琪鈞，創意折字大師劉嘉銘、茶藝師劉景源、及融合傳統與現代的留聲姫樂團共同推廣。