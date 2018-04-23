〈財經主筆室〉台積電給投資人上的一堂課

台積電法說會下調第2季及全年營收目標，業績低於市場預期的結果，導致外資圈湧現一波目標價及財測下修的調整潮，不僅外資出現大量賣超，也致使台積電上周五股價跳空重挫6.74%，創下史上單日最大跌點，股價更下探228元低點價位，造成單日市值蒸發4278億元。

台積電業績亮麗及外資大量買超，是去年支撐台股上萬點的最大的兩個亮點，一夕之間風雲變色，反轉成為台股後市可能出現震盪的最大陰影，只能說股市變幻莫測，台股投資人除了心臟要夠強大，要經得起上沖下洗的震撼外，政府部門對股市的相關發言，也要懂得謹言慎行，尊重市場自然機制，免得讓投資人誤入風險。

猶記得去年10月及今年元月台積電的兩場法說會，對未來營運似乎都還頗為樂觀，去年10月法說會指出智慧型手機雖是2017、18年的營運主力，占營收超過一半，但HPC(高效能運算)、AI、物聯網與汽車電子已加入挹助營收，預估將貢獻未來5年營運成長動能；今年元月外資圈對台積電法說會看法，更提出受惠比特幣在內的高速運算、3D感測等應用需求強勁，外資最新的報告一致看好台積電後市，認為台積電本季淡季不淡的結論。怎料到台積電上周最新說法卻打臉外資圈看法，表示除匯率因素外，智慧型手機市場需求疲弱、加密貨幣挖礦需求不確定因素增加，也是導致下修財測的兩個重要因素。

台積電2月中旬才發布董事決議配發8元現金股息重大利多，當時市場還分析，台積電發放的股利與外資圈預期一致，且預期未來2年可望接連上升為9、10元，豐厚現金股利搭配營運高速成長，是吸引國際資金對台積電愛不釋手最大誘因，對台積電仍一片看好聲中，對營運展望也未有任何質疑。未料短短不過2個月時間，一個法說會發佈下調財測結果，不僅讓在場法人一片靜默，也嚇死一堆外界圈的專家，反映在股價上的表現就是台積電大跌、ADR重挫、台股及費城半導體指數均受累。

股市表現向來是多樣化、反映著各種不同訊息，股市指數的多空漲跌，也向來被視為怎麼上去就怎麼下來，外資在2017年買超台股上市櫃金額達1879億元，帶動台股創下萬點行情紀錄；外資投資除了台股基本面價值外，匯率漲跌也是一個重要因素，外資期盼是匯差、價差兩頭賺，錢怎麼進來也終有匯出的時候，台幣匯率最近湧現貶值壓力，如今台積電又營運又出現利空訊息，豈不是讓外資有正當賣超出場的正當藉口，就算金管會再請外資法人喝咖啡都很難有理由阻擋。

去年以來台股的多頭走勢，外資買超及台積電業績利多都是亮點，也常被許多作多的政府官員拿來大作文章，但這兩個支撐台股多頭走勢最大亮點，一夕之間突然暗淡無光，不免令許多投資人憂慮未來寄託為何？市場對短期台股展望大都認為難免陷入震盪格局，這次台積電法說會帶來的震撼，雖然後市影響仍待觀察，但也意味著股市變幻莫測，多空都只是一夕之間，許多人大放厥辭之際能懂得謹言慎行，期盼能成為許多人的正面教材。