出任府秘書長 陳菊：扮演好總統幕僚長角色

總統府秘書長陳菊今天上任，她感謝高雄市民的栽培愛護，今天她才能站在這裡承擔新的任務，她保證會扮演好總統幕僚長的角色，全力以赴輔佐總統、支持總統。



總統府今天早上舉行秘書長交接典禮，由副總統陳建仁監交，陳菊從總統府代理秘書長劉建忻手中接下印信。



陳菊致詞時表示，謝謝總統信任，但在謝謝之前，一定要再感謝高雄市民栽培愛護，在高雄市12年，離開高雄是一個很艱難決定，她相信市府團隊會在未來7個多月裡把她還沒有完成的重要工作，如期如質完成，交給下一任接班人市長。



陳菊說，她一定要再一次深深感謝高雄市民對她的信任、支持和疼惜，「謝謝高雄市民對我栽培，今天我才能站在這裡承擔新的任務，我會努力扮演輔佐總統角色。」



陳菊表示，台灣正處在一個國際關係和世界經濟強烈競爭之中，國內外挑戰都很艱辛，蔡總統依然走向台灣改革道路，為的是台灣更積極正向面對未來。



陳菊說，改革路上必然會有若干困難和障礙，需要台灣人民給予蔡總統改革力量和信任，蔡總統給她這麼大責任，為了台灣民主深化、穩定改革目標，她會全力以赴輔佐總統、支持總統，讓台灣朝向更永續穩健安定的未來。



陳菊表示，過去1968年到現在，從體制外、黨外到今天到進入體制，「從黨外小妹今天走進總統府，我想就是因為改革決心從來沒有改變。」人民對民進黨有很深期待，這過程中很多陣痛，政府一定會謙卑聆聽各種意見，努力溝通協調，團結台灣共識，促進台灣有更多和諧和和解作為目標。



陳菊表示，現在是最重要時刻，希望大家和她一樣支持台灣社會改革，離開高雄是對台灣有更大責任和更大的愛，請大家諒解她離開，她保證扮演好總統幕僚長角色，希望大家不忘初衷，謝謝對她期許，她會全力以赴。



交接典禮後，由總統蔡英文主持宣誓典禮，陳菊宣誓就任總統府秘書長。同時宣誓就任的還有北美事務協調委員會主任委員林良蓉和經濟部次長曾文生。（編輯：李淑華）1070423