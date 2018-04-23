AIT：美國持續支持臺灣參加WHA

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）衛生福利部疾病管制署今（23）日舉辦「腸病毒檢驗診斷國際研習營」開幕儀式，受邀參加儀式的美國在臺協會處長梅健華（Kin Moy）致詞時表示，臺灣在公衛議題上的進步及貢獻有目共睹，美國將持續支持臺灣參與世界衛生大會。

此次研習營是臺灣與美國於2015年簽署的「全球合作暨訓練架構」（Global Cooperation Training Framework）系列活動之一，自今日起連續四天，邀請到亞太及東南亞地區15個國家共31位專業人員臺來進行腸病毒診斷實務訓練，共同精進腸病毒的檢驗診斷技能，並提升區域傳染病聯防能力。

由於此次開幕儀式與會人員包括衛福部長陳時中、外交部次長吳志中，以及美國在臺協會（American Institute in Taiwan）官員，因此各界關注的焦點仍然圍繞在五月將於瑞士舉行的世界衛生大會（World Health Assembly）以及臺灣的參與資格上。

梅健華致詞時表示，「美國持續支持臺灣對國際社會作出有意義的實質貢獻，其中包括持續支持臺灣以觀察員身份參加世界衛生大會及其相關技術性的會議。」

梅健華提及，「臺灣去年未獲世界衛生大會的邀請，我們對此感到失望，但我們會持續與臺灣在各種公衛議題上保持緊密合作。」

陳時中在稍後受訪時也對美國支持臺灣參與世界衛生大會表達感謝，除此之外，陳時中表示，因為衛福部與外交部的努力，今年臺灣的友邦及友好國家在向大會提案或表態支持等行動上「動作都比以往更加積極」，也讓世界更認識臺灣。

提及近日麻疹疫情，有幾件案例是由境外傳染，陳時中也指出，這凸顯了「防疫無國界，任何地方只要有相關的感染疾病，對整的地區甚至世界來講，都是一個威脅。怎麼樣形成一個地球村，大家一起合作，這是非常重要的事情。」

吳志中則於致詞時表示，此次研習營是臺美「全球合作暨訓練架構」今年的第一場活動，也象徵臺灣將持續與美國加強各種緊密的合作。

吳志中提及，「此次的研習營展現臺灣對於疾病防治的決心。我們了解區域的其他國家仍然面對著具有生命威脅的疾病，藉由資訊分享，建立交流網絡，相信我們能夠保衛區域人民的健康。」

根據衛福部，此次研習營由美國疾病管制中心總部國際實驗室主任貝魯斯基（Leonard Peruski）以及駐泰國辦公室主任麥克阿瑟（John MacArthur）等人擔任講師，並邀請澳洲、紐西蘭、日本、新加坡等亞太及東南亞地區共31位專業人員參與。