Facebook在台加碼資源 聚焦3大主軸

（中央社記者吳家豪台北19日電）Facebook（臉書）台灣及香港總經理余怡慧今天接受中央社專訪表示，在台灣持續投入資源，今年將聚焦3大主軸，包括培育更優秀的社群領袖、幫助企業拓展生意、培育科技人才。

余怡慧今年1月接任Facebook台灣及香港總經理，今天首度接受媒體專訪。她在Facebook任職4年，先前擔任Facebook大中華區行業總經理，幾乎都待在香港，這次轉換新角色，她坦言很興奮回到Facebook相當重視的台灣市場。

談到今年台灣業務展望，余怡慧表示，Facebook的使命是建立社群力量，讓世界更開放、連結更緊密；Facebook全球用戶超過20億人，台灣用戶超過1800萬人，希望透過Facebook平台能建立更好的社群，產生更有意義的連結。

她認為台灣是充滿機會、人才與熱情能量的地方，有很好的品牌、產品及服務，需要世界更多關注，因此在地企業與商家該思考如何提高知名度，讓全世界看到；為此Facebook將聚焦3大主軸，各有不同的重要項目將在台灣啟動。

首先，Facebook希望緊密連結人們，產生正循環。余怡慧透露，Facebook台灣用戶的互動率在亞洲名列前茅，許多媽媽社團或公益團體一直在Facebook平台上傳遞正能量，因此Facebook今年將首度在台灣舉辦社群高峰會，邀請台灣熱門社群領袖參加，幫助他們更了解Facebook工具，培養更多優秀的社群領袖。

她接著表示，第二個主軸是連結企業，拓展事業版圖，讓台灣品牌閃耀國際。目前全球超過7000萬企業都有Facebook粉絲專頁，超過6600萬人連結到一個以上的台灣企業專頁，是很強大的連結力量。



余怡慧說，Facebook去年在台灣推出Made by Taiwan計畫，今年會擴大舉辦；另外將透過#SheMeansBusiness活動，培育更多女性企業家；Facebook也計畫進入更多城市，指導台灣中小企業及在地商家如何使用Facebook拓展生意。



余怡慧指出，今年台灣發展方向的第三個主軸是連結創意與創新科技人才。Facebook去年推出Blueprint認證廣告專家的線上學習課程，今年會舉辦一系列的線上論壇；預計5月後將在台灣啟動科技創新系列研討會，邀請世界各地的Facebook資深工程師到台灣與在地人才交流，並強化台灣開發者社群連結。



談到在工作之餘如何放鬆，余怡慧坦言，她的舒壓方法很多，旅遊是其中之一；Facebook鼓勵追求工作與生活的平衡，希望員工不只有工作成功，而是包括家人在內的生活也要兼顧，才是真正的成功。



余怡慧透露，她承諾家人，每年會一起進行一次長途旅遊，今年想在台灣露營或環島，已準備好所有露營裝備，也買了台灣品牌自行車，希望很快能體驗。（編輯：林興盟）1070419