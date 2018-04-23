台灣宗教團體聚千人　共同響應「世界地球日」

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）佛光山宏法社22日率領頭份、竹南及南庄各區村里民與佛光人，計逾4500人以「淨街、淨山、淨灘、淨海、健行節能減碳及一日千人齋」等六大面向響應「世界地球日」。宏法社如宗法師表示，「環保愛地球」不能淪為一個口號，而是真正落實在日常生活。

如宗法師表示，隨著科技日新月異，人類的肆意侵略，加上種種人為的因素，令我們的地球生病了。她接著說，星雲大師認為外在自然環境的保護要靠人類的自我覺醒，要從心靈的環保出發，環保才能真正做到徹底。這次參加淨街、淨海、淨灘、健走四項活動約1500人清出約9噸590公斤的垃圾，另外還有逾3000人參與齋蔬食連署，多蔬食少肉減碳排放。

年前國健署調查發現，表示若全國6歲以上2200萬人一周一日蔬食環保餐，一天即可減少近4千3百萬公斤碳排放，相當於減少4866輛1600c.c.汽車行駛地球1圈碳排放。

照片由佛光山宏法社提供

苗栗縣縣長徐耀昌也參與活動，他表示，大家所使用的保特瓶，從竹南、後龍、通宵、苑裡海岸線長達50公里，已造成海上浩劫、環境的破壞，苗栗縣環保局雖經常配合海上救生協會、漁民做些打撈的工作，但最好的方法，還是希望大家要養成隨時隨手回收身邊的垃圾，還給大地生態的自然面貌，善盡地球人的社會責任。

頭份市市長徐定禎表示，環保雖然重要，但心保更為重要，要把自己的欲望照顧好，因為我們人想要的比較多，但真正需要的並沒有那麼多，如果大家能夠忍耐一時的不便，就能為環保盡很多心力，也希望大家支持政府推動的「減塑、限塑」計畫。

如宗法師說，為了讓佛光人能全面投入各村里的淨街工作，所以分為4月14、21及22日三天進行35個里的淨街工作，21日南庄田美及獅山區的淨山，更在村長的大力支持下，發動村民全力配合。4月22日的活動重點除了淨街、淨灘及全民健行節能減碳外，更聯合漁民及海上救生協會共近十艘漁船、竹筏、橡皮艇及水上摩托車進行淨海作業。

照片由佛光山宏法社提供

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