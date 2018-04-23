日財務省醜聞頻傳　在野黨：麻生不下台就杯葛國會

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本財務省近日醜聞連連。除了去（2017）年曝光的森友學園和加計學園問題外，本（4）月又傳出該省事務次官，涉嫌性騷女記者，導致日本各界對財省的批評，在野黨甚至表示，如果安倍不要求財務大臣麻生太郎辭職負責的話，將拒絕配合日後國會議程。

日本《產經新聞》報導，日本國會最近爲了追究財務省的各種醜聞，而陷入緊張狀態，並分析自民黨是否會答應在野黨兩點要求：麻生辭職，以及傳喚前首相秘書官柳瀬唯夫赴國會作證，將成爲日後國會營運，是否得以回歸正常的焦點。

報導指出，6大在野黨以表示，只要上述兩點訴求未被答應，他們就會繼續拒絕參與國會審議。對此，自民黨批評在野黨的作爲是「缺席戰術」，並強調必要時，將無視在野黨缺席，強行通過法案。

根據《NHK》，最大在野黨立憲民主黨黨魁枝野幸男，在昨（22）日向記者表示，由於公文篡改頻傳，日本政府提交國會的文書，已失去公信力，因此要求自民黨，必須努力恢復外界對日本政府的信心。另外，他還強調，財省事務次官傳出對女記者性騷後，日本政府的處理明顯失當，並表示麻生必定得爲此負責，並下臺。

另外，《NHK》報導，日本「民進黨」幹事長増子輝彦也分析，如果麻生不離開，日後國會議程，恐怕會難以進行。

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