義大利「遠東電影節」林青霞獲終身成就獎　愛女驚喜現身

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）第20屆義大利「遠東電影節」（Far East Film Festival）當地時間21日舉行開幕典禮，女星林青霞由資深電影人、同時也是好友施南生手上，接過「終身成就金桑獎」。女兒邢愛林也驚喜現身，向林青霞獻花致賀。



中央社報導，「遠東電影節」長年致力於在歐洲推廣亞洲電影，今年除頒發終身成就獎給林青霞，更同步策劃林青霞電影回顧展，其中包括剛於台灣修復完成的1977年作品「我是一片雲」，將是歐洲首映。



值得一提的是，遠東電影節創辦人巴拉切蒂（Sabrina Baracetti）與貝爾塔凱（Thomas Bertacch），曾深受王家衛作品「重慶森林」觸動，後來回到義大利就創辦了以亞洲為主題的電影節。

女星林青霞（中）獲頒義大利遠東電影節「終身成就金桑獎」，女兒邢愛林（右2）也驚喜現身，上台獻花祝賀。中央社

林青霞在致詞時特別提到這段往事，她說：「今年是電影節成立20週年，而主演『重慶森林』的我，有緣在此得到這終身成就獎，這對我、對王家衛，對遠東電影節的兩位創辦人，都具有深厚的意義。遠東電影節，絕對是遠東電影人的最大福音。」



由於施南生是第17屆「終身成就金桑獎」得主，過去也與林青霞合作過多部電影，由她頒贈獎座，別具意義。

此外林青霞的女兒邢愛林，為了祝賀媽媽獲獎，也秘密飛到義大利獻花。林青霞說，她將在當地跟女兒好好吃一餐慶祝。



「遠東電影節」在義大利東北方的小城烏汀內（Udine）舉行，影展期間也會舉辦座談會及電影回顧展，為歐洲觀眾和亞洲電影人提供交流機會。



歷年來獲頒「終身成就金桑獎」的亞洲電影人，包括曾志偉、洪金寶、杜琪峰、金東虎、久石讓、施南生、成龍等。林青霞則是繼馮小剛、久石讓及成龍後，再次獲大會特別策劃回顧展。