海洋輓歌--每捕獲1磅鮪魚，就有2磅塑膠棄於海洋

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）今（22）日是世界地球日，但我們的地球正面臨前所未見的塑膠汙染危機，海洋生態岌岌可危。儘管英國等國家已開始研擬法規禁用塑膠吸管，然科學家警告，人類為減塑所做的努力，不過滄海一粟。

澳洲科學家Denise Hardesty與Chris Wilcox以過去5年來美國淨灘活動所清理的垃圾量估算，約有750萬支塑膠吸管散落在美國海濱。由此推估，全球海岸竟有高達4.37億至83億塑膠吸管。更甚者，地球每年製造逾3,500萬噸塑膠垃圾，其中四分之一都落入海裡。

塑膠對海洋的危害究竟有多嚴峻，科學家用漁獲量提供更清楚的輪廓。

美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）海洋廢棄物計畫成員之一的Sherry Lippiatt指出，「我們每捕獲1磅鮪魚，就有2磅塑膠棄於海洋。」

澳洲聯邦科學與工業研究組織（Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation）的Denise Hardesty 表示，海鳥可吃進高達體重8%的塑膠，換算成人類，相當於「懷有兩個寶寶的女性」。

儘管英國已帶頭限塑，擬立法禁售塑膠吸管、攪拌棒，及棉花棒，英國麥當勞也將於下個月開始推出紙吸管，但科學家憂心，此等作為對整治塑膠污染的成效有限。

美國化學協會（American Chemistry Council）副主席Steve Russell認為，投入系統建設，阻絕陸地塑膠垃圾進入海洋，並將其轉化為有價值商品，方為解決海洋廢棄物之關鍵。

2015年美國佛羅里達州巴拿馬海灘淨灘活動上拾得之塑膠垃圾（圖／美聯社）