公視投1.5億拍吳明益小說 徵中華商場舊照

作家吳明益小說「天橋上的魔術師」故事以台北中華商場為背景，公視將斥資新台幣1.5億籌拍電視影集。公視今天表示，盼民眾分享商場內外舊照片，協助建構3D模型作為拍攝使用。



曾是四到六年級生重要生活記憶場所的台北「中華商場」，民國57年前的今天落成啟用，沿著中華路的忠孝、仁愛、信義、和平八連棟建築，在6、70年代全盛期有家電、古玩、成衣商進駐，還有老人茶館、棋社與小吃館等店面林立，是許多台北人心中美好的記憶。



吳明益是台灣中生代最受矚目作家，也是第一個入圍英國曼布克國際獎（Man Booker International Prize）初選名單的台灣小說家。他的小說「天橋上的魔術師」敘述以中華商場為背景所發生的故事，獲多項文學獎肯定，至今已出版法文、日文與簡體中文譯本。



對於小說改編電視劇，吳明益曾在臉書（Facebook）表示，這對國內編劇、美術、動畫、導演及演員都將是個挑戰，他希望這部片能留下比影集更多的事物，帶領觀眾對流行音樂、懷舊事物、家族與城市記憶的共感與風潮。



公視取得原著授權改作後，改編成10集劇本，將斥資1.5億籌拍電視影集。公視節目部經理於蓓華說：「『天橋上的魔術師』保有台灣歷史記憶與情感，是影視界關注的戲劇文本，能連結跨世代的共感，也能吸引各年齡層觀眾。」



民國81年商場隨都市更新而拆除，因此，重現中華商場也成為戲劇拍攝的一大挑戰。為了協助重建戲劇裡的中華商場和天橋，文化部「台灣高階數位模型建置案」計畫，正在建構中華商場的3D立體模型，未來將作為「天橋上的魔術師」與其他影視產業的運用。



公視今天發布新聞稿表示，選在57年前中華商場落成的這一天，啟動網路徵照片計畫，號召民眾分享家裡壓箱的老照片「一起把中華商場蓋回來」，提供3D建模及戲劇美術場景建構參考使用。（編輯：張芷瑄）1070422