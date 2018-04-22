遠征荷蘭影展   台荷聯製「小玩意」將上映

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）由荷蘭導演王洪飛（David Verbeek）自編自導自演的電影「小玩意」，曾入圍荷蘭鹿特丹影展大銀幕單元獎，昨（21）日下午在金馬奇幻影展中舉行亞洲首映，預計4月27日在台上映。導演王洪飛、童星樂樂及鍾宸翃參加首映會，席間他表示，希望透過鏡頭讓台灣某些容易被遺忘的角落被重新看見。

於台灣、阿姆斯特丹兩地拍攝的電影「小玩意」曾入圍荷蘭鹿特丹影展，導演王洪飛長期旅居亞洲，說得一口流利中文，特別回台為電影宣傳，飾演男女主角的樂樂與鍾宸翃貼心準備寫有「票房」「大賣」的風箏送給王洪飛，呼應電影的風箏梗。

以台劇「兩個爸爸」而家喻戶曉的童星樂樂近年專心學業，減少曝光，這是她首部擔綱女主角的電影，與鍾宸翃飾演一對青梅竹馬。

王洪飛接受外媒採訪時曾表示：「台北街頭有一種非常奇特的氛圍，和我在歐洲或亞洲去過的任何地方都不一樣！這裡很神秘、帶著懸疑感，甚至有些讓人畏懼。」，他希望透過這部電影，讓台灣某些容易遺忘的角落被看見。

導演王洪飛在電影裡飾演一名在台灣街頭尋找拍攝靈感的荷蘭籍攝影師，在夜晚偶然間捕捉到一名女孩放著綴有霓虹燈的風箏景象，她正經歷與青梅竹馬的分離之苦，這畫面意外勾起攝影師的童年回憶，無法控制的投射在女孩正經歷的一切，兩人的過去與未來開始重疊。