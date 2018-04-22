AIT新館將落成 楊甦棣再提美陸戰隊將進駐

（中央社記者顧荃台北22日電）美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新館預計6月啟用，前AIT處長楊甦棣今天投書媒體，再度提及他任內催生興建新館，且一開始就決定將由美國陸戰隊進駐維安。

楊甦棣今天投書自由時報，再次提及AIT新館將設立「陸戰隊之家」（Marine House）。他指出，當年他籌備新館時，一開始就決定AIT新館將由「美國陸戰隊使館警衛隊」（MSG），派駐一支分遣隊負責維安。

楊甦棣說，他擔任AIT處長時，拜訪時任美國國防部助理部長的老友葛瑞格森（Wallace Gregson），確保國防部大力支持在AIT新館派駐陸戰隊。據他所知，AIT新館將由美國的精銳部隊負責衛戍工作，「如果不是陸戰隊弟兄，還能有誰會進駐新館的陸戰隊之家？」

楊甦棣表示，在1978年台美斷交、美國駐台北大使館閉館後，AIT新館落成都將傳遞一項明確訊息，即美國與台灣將持續保有緊密關係。

楊甦棣去年2月表示，美方將派陸戰隊駐守AIT台北新址。AIT發言人游詩雅當時表示，按照美國在台協會現址的慣例，派駐於AIT的人力將與地方當局合作，共同維護內湖新館的安全，但AIT不評論維安的細節。

前AIT處長司徒文當時則說，「派駐陸戰隊」的說法是誤解，進駐AIT維安的不是一個「部隊」，而是「小的守衛隊」，駐外防衛規模人力通常是6到7人或12到15人，最多到25人，要駐防AIT的人力應是約10幾人規模。

楊甦棣2006年到2009年任AIT處長，其後由司徒文接任處長到2012年。

至於AIT內湖新館6月啟用時，美國政府將派出什麼層級官員的代表團訪台，專研兩岸關係的美國學者葛來儀日前說，她預期美國政府應會派出部長級官員代表團訪台，但不會是國務卿或國防部長。