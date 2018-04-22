不評論「機蛋大遊行」　柯P強調絕不放水：才不會這麼丟臉！

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）積極爭取民進黨台北市長提名的立委姚文智，今（22)日發起「四二二機蛋大遊行」，要率支持者從松山機場走到大巨蛋，凸顯他「廢松機」政見，並提醒巿民，台北巿長柯文哲的大巨蛋問題仍未解。

對此，《自由》引述柯文哲今受訪重申，不會因為選舉到了就有壓力，大巨蛋要蓋就要合法合理的把程序走完。他更反問媒體「難道因為怕扣分就放水嗎？」他才不會這麼丟臉！

柯文哲上午出席教育局樂儀旗舞活動後受訪，被問及會不會擔心下午遊行人數很多，他僅說「沒有comment（評論）」，並稱下午行程很多，所以不會去看遊行。

另針對姚文智批柯文哲跟網軍裡應外合，柯喊冤表示「我們哪有網軍，只有網路義勇軍！拜託，哪有錢去弄那個。」至於網路義勇軍有沒有幫忙？柯則說，不曉得，網路社會沒有辦法操控。

媒體提問，大巨蛋變成其他北市長參選人攻擊焦點，會不會擔心年底選戰卡關？柯回應，大巨蛋顯現北市府意志力堅強，他已說過多次，不會刁難也不會放水。

但大巨蛋因為沒有按圖施工而停工，要蓋就要合法合理，按照建照變更標準程序，通過包括環評、都市審查、都市計畫等審查，另防火避難性審查，在內政部已經審過了。

柯再次強調自己態度，這麼多人在看，不可能門關起來簽個同意書給你（指遠雄），「也不會因為選舉到了就有壓力就放水，我不會這樣幹，要蓋就必須是安全的，公共安全講得過去，合法程序走完，就這麼簡單。」

對於外界批評大巨蛋停工3年，至今沒有進度，柯文哲解釋，當時法院判決中有說，跟公共安全有關的還是要做，像是排水溝、屋頂等，颱風來了結果屋頂掉下來就是有問題。所以跟公共安全有關的，還是都有在進行。