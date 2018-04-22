台灣花式滑冰新秀丁子涵　在法國出賽奪冠

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）台灣12歲花式滑冰新秀丁子涵，昨(21）日在法國Rooster盃花式滑冰少年女子組賽事中奪冠，她希望累積更多國際比賽經驗，爭取登上更大的賽場。



每年在巴黎西郊庫爾布瓦市（Courbevoie）舉辦的Rooster盃，是國際滑冰總會（ISU）認可的賽事，今年已是第10屆。丁子涵參加的是少年女子A組（Advanced），共有33名參賽者。



中央社報導，丁子涵20日在短曲項目中獲得45.09分，排在第一，曲目為電影「哈利波特」（Harry Potter）配樂剪輯；晚間的長曲項目，她演出日本動畫「貓的報恩」配樂剪輯，再度獲得全場最高的80.41分，順利奪得冠軍。(精彩影片連結在此)



這兩項得分都刷新她自己在賽事中的最高分，因此合計125.5分，也是個人最高紀錄。比賽會場裡掛著中華民國國旗，與其他參賽國並列，頒獎時，會場也響起國旗歌。



丁子涵賽後接受中央社記者訪問時說，很高興在這次比賽創下個人新高紀錄，節目藝術性也比以往好，只是還有些動作出現失誤。



其實她最早學習的是直排輪，教練覺得她滑得很好，鼓勵她嘗試滑冰。於是她從6歲半開始學習滑冰，目前每天練習3小時，週末兩天也各練約一小時。

為了晨練，丁子涵早上5時30分就要起床，她笑說，比賽時間若安排得太晚，會累到眼睛都快閉上了。她說，滑冰帶來最大的喜悅，就是比賽拿下第一名，或練習新跳躍時成功落冰，以及在技術或藝術表現上有所突破。

她曾為了兩周半跳（2A）練習一年，「在那一年時間，說真的，每天上冰都不知道什麼時候才會成功」，直到有一天突然成功落冰，她形容是越過了一個「小女孩的關卡」，現在2A已經是她的節目中最簡單的跳躍。



丁子涵曾於2016年亞洲公開花式滑冰錦標賽中獲得少年小齡女子組（Basic）銅牌，去年在泰國海洋花滑公開挑戰賽（Sea Figure Skating Open Challenge）奪冠，未來也將持續累積國際賽事經驗。



與其他運動項目比起來，台灣在花式滑冰的國際賽事較少獲得關注，但教練陳國文(如下圖)認為，丁子涵一直在進步，絕對是非常值得期待的女單滑冰選手。

台灣花式滑冰新星丁子涵（右）在法國Rooster盃少年女子組賽事奪冠，逐步累積國際賽事經驗。圖為她在等待分數揭曉時，與教練陳國文合影。中央社