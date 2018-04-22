涉替邪教招募信徒當性奴　美劇《超人前傳》女星恐終身監禁

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）曾演出長達10季的美國影集《超人前傳》(Smallville，又譯作《超人首部曲》)的女星艾莉森麥克(Allison Mack)，上周五(20日)在布魯克林出庭時，被指控為性販運的「1號共犯」，但艾莉森否認控罪。

​聯邦檢察官指出，艾莉森麥克不但介紹女性進入瑞尼爾(Keith Raniere)領導的邪教組織「NXIVM」，還強迫她們與瑞尼爾發生關係。而艾莉森麥克自己，也是瑞尼爾的性奴之一。

圖為《超人前傳》宣傳海報，右三為艾莉森麥克。翻攝idbm.com

​如果罪名成立，艾莉森麥克可能面臨15年有期徒刑，甚至終身監禁。35歲的艾利森麥克因為在《超人前傳》飾演克羅伊蘇利文（Chloe Sullivan），因此打響名號。

57歲的邪教教主瑞尼爾，上個月在墨西哥被捕，3月26日被引渡回美國，目前被關押在奧克拉荷馬市聯邦監獄。他在1998年創立這個名為「NXIVM」的邪教組織，以探索生命的名義招徠信眾。

由於去年開始陸續有信徒出面，指控教主瑞尼爾(如下圖)違反她們的意志，強制在她們的骨盆處，烙上代表瑞尼爾的R字和代表艾莉森麥克的M字印記，而引起當局重視。

「NXIVM」創辦人瑞尼爾 (翻攝官網http://www.nxivm.com/home/)