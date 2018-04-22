福隆沙雕季來了！ 76座沙雕超吸睛

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）2018福隆沙雕季昨（21）日在新北市貢寮福隆海域熱鬧展開，本次以海洋冒險為主題，共有來自13個國家28位國際沙雕師參與活動，打造出76座風格獨特的作品，活動將持續至7月15日止，國際沙雕大賽今年以「花之島」為主題，廣邀世界好手參賽，昨日開幕式並公佈得獎名單，第一名由來自比利時的Irina Sokolova拿下。

由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與麗寶集團福容飯店共同主辦的福隆國際沙雕藝術季，堂堂邁入第11屆，來自加拿大、美國、俄羅斯、比利時、意大利、荷蘭、葡萄牙、印度、日本、韓國、多哥及台灣好手齊聚一堂，巧手創造出76座匠心獨具的沙雕作品。昨日公佈國際沙雕比賽成績，來自比利時的Irina Sokolova以作品「Inspiration」拿下國際沙雕大賽冠軍，第二名由來自日本沙雕師保坂俊彥的「鏡中花園」奪得，第三名則是中國沙雕師王杰的作品「國色天香」。

來自比利時的Irina Sokolova以作品「Inspiration」拿下國際沙雕大賽冠軍（中央社圖片）

第二名由來自日本沙雕師保坂俊彥的「鏡中花園」奪得（中央社圖片）

中國沙雕師王杰作品「國色天香」獲得國際沙雕大賽第三名（中央社圖片）

主辦單位也將在7月閉幕月時突破以往模式，首創地下沙雕，突破視角由上往下看。5月19日的國內賽創作主題將為「棋藝島」，來自國內各地20組沙雕好手將在「金沙棋盤」上大顯身手。

主辦單位表示，今年主題沙雕作品標有QR-code，民眾可透過手機掃描，聽取英、日、韓三種語音導覽。建議遊客搭乘台鐵各級列車至福隆火車站，出站步行5分鐘即可抵達活動現場。