【太厲害】台灣女婿高空走鋼索開球　莫瑞紀歐是「金氏世界紀錄」神人

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）「金氏世界紀錄」神人莫瑞紀歐，昨(21）日到桃園球場進行史無前例的高空走鋼索開球。身為台灣女婿的莫瑞紀歐說，由於在鋼索上很難維持平衡感，一不小心就會掉下去，因此最難的就是開球。

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中華職棒Lamigo桃猿隊在主場桃園球場迎戰統一獅，賽前邀請莫瑞紀歐（Maurizio Zavatta）走鋼索開球，在全場觀眾注視下，莫瑞紀歐一路從三壘側上方沿著繩索走到本壘後方護網上方，且中途就拆掉身上安全繩索，完成高難度開球。



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莫瑞紀歐在完成開球之後，還繼續挑戰在高空矇眼走鋼索(上圖)，並一度表演單腳站立或倒退走在鋼索上。報導指出，莫瑞紀歐首次在台表演，也是第一次在棒球場上走鋼索。



莫瑞紀歐是義大利人，一家都是演藝人員，家族開馬戲團已有200年歷史，他從10年前開始在鋼索上表演，更值得一提的是，他還是台灣女婿，最近陪老婆回台待產(下圖)。

莫瑞紀歐其實是名台灣女婿，最近陪伴老婆（右）回台待產。中央社

對於中途解開身上的安全鎖，莫瑞紀歐解釋，主要是安全鎖卡在大腿間，因此解開安全鎖反而比較安全。他強調，身為國際極限運動的藝人，有沒有安全鎖，對他來說都是一樣的。

莫瑞紀歐(上圖)21日在桃園球場展現走鋼索開球絕技。中央社