新版「平行世界熊讚」亮相　熊粉褒貶不一

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）微整型的新版熊讚，今(21)在台灣文化創意設計博覽會上亮相，新造型被定位為「平行世界熊讚」，多了白眉毛，毛色從深灰變黑色，擁有海洋藍色鼻，兩頰與嘴巴也比原來更立體。

然而多數熊粉卻對新造型不買帳，高喊「還我舊熊讚」，還揚言要退讚。網友紛紛表示：「「這哪叫微整型？剛才兩隻站在一起，根本就是兩隻完全不同的熊啊！」「好不容易弄出一個可愛有人氣的吉祥物，輕易就說再見，蠢斃了。」但也有熊粉說，「你還是我愛的讚讚」、「 可以變成熊讚家族，一起輪流出現呀！」



由於熊讚已經由台北世大運吉祥物，轉型為台北市吉祥物，牠前胸V字型白毛下方，不再掛著世大運金牌。下午在文博會花博爭豔館主舞台上，熊讚先以原本的造型現身跟大家見面。主持人說，熊讚前一陣子跌到平行時空，發現原來平行時空存在另一個熊讚，牠的鼻子映出海洋色，長相也與原本的熊讚略微不同。

微整型的熊讚圖樣18日在2018台灣文博會亮相，多了眉毛，鼻子變成海洋色，眼睛更炯炯有神，嘴型上揚有弧度。（觀傳局提供）

台北市政府觀光傳播局局長陳思宇在熊讚創意發表會後受訪表示，海洋鼻熊讚外表看起來跟原來的「金牌熊讚」有差異，但個性和靈魂是一模一樣的。

但人氣高漲的原版熊讚為什麼要改版？上週陳思宇對媒體表示，因熊讚缺少2D圖樣，加上外觀與其他黑熊無異，「無法註冊商標權」，遭到不肖業者仿製山寨品於市面上販售。

但根據《自由時報》報導，智慧財產局強調根本沒有所謂商標註冊失敗，原版且商標案應該會通過，但這次熊讚花了113萬元微整，若原本的熊讚註冊可能通過，是否其實熊讚根本沒必要改版？

對此陳思宇表示，因智慧財產局有提醒，熊讚的識別度越強，保護力就會越強，才能真正有效防止仿冒商品，所以後續才會有將熊讚「微整形」的想法，也是為了要讓熊讚本身有特色，能夠與一般黑熊作區別，才會有這次的微調。