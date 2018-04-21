【澎湖福朋喜來登】海上花火節優惠搶購！民宿價格 五星規格！

今年上半年最熱鬧的旅展優惠，2018TITF台中旅展將於4/27~10/30於全新臺中國際展覽館熱鬧開展、2018TTE台北國際觀光博覽會則於5/4-5/7在世貿一館熱烈展開。澎湖唯一五星級國際品牌酒店「澎湖福朋喜來登酒店」更搶在澎湖花火節期間推出2.9折的超值優惠， 三天兩夜兩人成行入住五星級酒店含早餐，並享海港百匯自助式晚餐，原要價2萬6千7佰元，旅展優惠下殺2.9折，平均入住一晚每房只要3,995元， 限定期間入住，還可享免費升等豪華港景房 ，以同比民宿的低價格、享受五星高規服務的旅遊體驗，住五星、吃五星，以超低折扣回饋邀請旅客遊玩澎湖！

澎湖福朋喜來登酒店表示，今年上半年旅遊優惠，更剛好是澎湖花火節檔期，因此特別提供不同住房優惠選擇及多重加碼送好禮等好康供民眾搶購，包括 兩天一夜一泊二食專案， 豪華雙床客房住宿 含 自助式早餐及海港百匯自助式晚餐，原價值14,216元，旅展超值優惠3.6折，每房只要5,200元，另有 三天兩夜二泊三食專案， 豪華雙床客房住宿兩晚 含 自助式早餐兩次 及 海港百匯自助式晚餐乙次，原價26,716元，旅展優惠下殺3.9折，每房只要7, 990元， 平均入住一晚只要3 , 995元； 2018 /10/1-2019/2/28 期間 ，平假日 入住更享免費升等港景豪華雙床客房 (每日限量10間)；旅展現場購劵即贈獨家好禮『海葡萄超級水 天絲面膜』壹份，另單筆購買滿1萬五仟元(含以上)，加碼贈送『2018台中世界花卉博覽會』門票壹張，每日限量50組，送完即止；而無法來到旅展現場的民眾也能同步搶好康， 即日起至5/8日前，於澎湖福朋喜來登酒店官網，線上旅展同步發售 ，搶佔好康優惠，絕對不能錯過。

澎湖福朋喜來登酒店，為澎湖唯一國際連鎖品牌五星級酒店，鄰近馬公第三漁港，距澎湖花火節施放主場觀音亭僅需15分鐘步行路程，擁有331間現代簡約套房、港景無邊際戶外泳池、時尚潮酷的微浮酒吧、中西式餐廳、SPA芳療、兒童遊戲區、健身房等，成功創造澎湖新型態遊憩饗宴，尊享澎湖之美；而澎湖以絕世的美麗海灘聞名中外，更獲選「寂寞星球（Lonely Planet）」躋身全球十大秘密島嶼，眾多祕境景點，不論是跳島樂遊、海洋牧場、夜釣、生態觀覽、人文特色探索等多種玩法，絕對值得遊客一一探玩。

2018TITF台中國際旅展&2018TTE台北國際觀光旅展

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