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台北寒舍艾美酒店「記憶風貌」母親節限定料理記錄母親幸福笑靨

By  台灣英文新聞
2018/04/21 17:55

翻閱回憶，用愛捕捉下每分每秒的幸福時刻。溫馨五月，台北寒舍艾美酒店邀請您與家人一起留下獨一無二的甜蜜記憶，於05/05()- 05/06()05/12()- 05/13()推出「記憶風貌」母親節限定料理，靈活展演各國烹調手法的「探索廚房」自助饗宴午晚餐每位NT$1,980+10%、下午餐每位NT$1,280+10%，完美呈獻異國舌間佳餚；榮獲2018年米其林餐盤推薦的粵式餐廳「寒舍食譜」則推出每位NT$3,280+10%之套餐，並同步提供精選單點美饌，滿足家人多元的用餐需求。

甜蜜味蕾，幻化媽咪美麗笑靨，外賣甜點店「巧克光廊」推出期間限定「巴黎圓舞曲」母親節蛋糕NT$1,200(六吋)/以白巧克力慕絲包裹著層層迷人風味，百香果的酸香為前調，而後感受莓果凍與巧克力餡融合的完美餘韻，04/23()-05/10()開放預購，05/04()前完成付款可享8折早鳥優惠。一年一度的溫馨季節，以豐盛佳餚為佐襯，為親愛媽咪留下難忘的幸福回憶！詳情請洽(02)6622-8018或請至http://www.lemeridien-taipei.com/

【探索廚房】嶄新餐檯 邀請媽咪品味各國料理風潮

高人氣的全自助式餐廳「探索廚房」，於2018年年初，耗資千萬打造嶄新爐烤餐檯，掀起料理新風尚。迎接專屬媽咪的五月，副主廚李昱寬特別將餐檯美食再升級，首推【爐烤區】嚴選食材現場烹調，包含韓式醬美國牛小排，以韓國醬油、蘋果及洋蔥醃漬入味後，置於烤檯中享受陣陣飄散的香氣、羊排佐薄荷青醬先以舒肥法(SOUS VIDE)低溫烹調將鮮嫩羊排慢慢熟成，再於烤檯大火紋上烙痕焦香，此外亦有大火直烤的鮮甜大蝦柚香培根生蠔、與微酸微甜的烤鳳梨佐沖繩黑糖等；【切肉檯】獻上粵式經典春江水暖先知鴨，焦脆外皮與鮮嫩鴨肉的完美結合，令人一試難忘；【日式熱食區】經典必嚐現點現煎的美國安格斯黑牛炸蝦天婦羅酥炸軟殼蟹與頂級西班牙伊比利炸豬排等；當季現撈漁獲區蒐羅鮭魚鮪魚旗魚紅甘等當季漁獲，由師傅新鮮現切，並以生食級干貝甜蝦鮭魚卵等打造料豐味美的海鮮丼飯；【麵區】特別推薦以老母雞及各式中藥熬煮的香菇人蔘九孔鮑魚雞湯，每碗皆有一顆每公斤16-20頭足重的宜蘭帶殼鮮活九孔鮑，爽脆彈牙供您無限量品嚐。偌大餐檯中尚有現場手工製作的【比薩區】、清爽開胃的【西式拌沙拉區】【日式涼拌菜】【中式冷、熱菜區】等，令人目不暇給的誘人美饌，色香味十足絕對滿足母親挑剔味蕾！

【寒舍食譜】米其林餐盤推薦 引領媽咪感受味蕾新層次

細膩演繹粵菜精髓的「寒舍食譜」，於2018年獲得世界餐飲指標《米其林指南》推薦，邀請媽咪享用備受國際肯定的珍饈佳餚。本次由中餐行政主廚吳銘儒特別打造，以廣東老菜繁複的料理工序為底蘊，於午晚餐時段限定推出味、型、色皆費盡心思的寵愛套餐NT$3,280+10%，以手創三味集揭起饗宴序幕，包含作法繁複的百花釀雞翼、入口鹹中帶甜的山楂陳醋骨繽紛松葉蟹，此外亦有海膽芙蓉蒸龍蝦，鮮甜彈牙的蝦肉與海膽特有的鹹香完美融合，入口滑順均衡，唇舌間溢出難以言喻的幸福滋味；翡翠燒賣乾鮑皇嚴選南非六頭鮑炆至入味，再鑲入肉餡中一同清蒸，海陸滋味完美融合的必嚐料理；為母親準備一場賞心悅目的視覺饗宴，將經典招牌裝扮嬌嫩新裝的花卉寶貝先知鴨，另外還有北海扇貝鱻沙拉十全十美佛跳牆與結合中西糕點製作手法的馬來可麗露莓果

滿足賓客多元用餐需求，宴席中同步推出品項豐富的特別單點菜單，包含招牌燒肉磚，其外皮焦香酥脆，肉嫩而多汁，極富口感層次；香氣四溢且肉質豐彈的虎皮尖椒爆松阪豬，以及大受賓客喜愛的滑蛋炒明蝦球，入口瞬間濃郁蛋香與脆口的明蝦球完美融合，此外亦有XO醬肉鬆燒蛋避風塘百花帶子豉油乾炒牛河與多道中式甜品等，以這般豐盛的醉人佳餚，為母親獻上最真摯的感謝。

【巧克光廊】「巴黎圓舞曲」化於舌尖的甜蜜感謝

台北寒舍艾美酒店以法式優雅DNA為靈感，於外賣甜點店「巧克光廊」獻上源於巴黎的經典慕斯蛋糕，並以大受女性歡迎的酸甜果香為味覺主調，由甜點主廚鄭吉賢精心打造「巴黎圓舞曲」NT$1,200(六吋/)04/23()-05/10()開放限量預購，05/04()前完成付款可享8折早鳥優惠。「巴黎圓舞曲」彷若芭蕾女伶於蛋糕上輕彈旋轉著，舞出色彩斑斕的陣陣迴旋，綴出俏麗造型，外層以歐帕麗斯(OPALYS)33%白巧克力慕斯包覆，一匙舀下，層層堆疊的風味映入眼簾，包含輕盈酸甜的百香果卡士達、入口即化的草莓荔枝果餡，並特別選用法芙娜2017年首次發表的新品藝塔酷嘉(ITAKUJA)55%為夾心，其為加入新鮮水果二次發酵的巧克力，品嚐間透著自然的百香果酸香；最底層則以扎實的巧克力杏仁蛋糕增添入口食感。各層風味彼此交纏，百香果與莓果的酸香縈繞唇齒間，後調則為巧克力的濃郁醇厚與緩緩化於舌尖的海綿蛋糕，共奏幸福優雅的完美樂章。