台北寒舍艾美酒店「記憶風貌」母親節限定料理記錄母親幸福笑靨

翻閱回憶，用愛捕捉下每分每秒的幸福時刻。溫馨五月，台北寒舍艾美酒店邀請您與家人一起留下獨一無二的甜蜜記憶，於05/05(六)- 05/06(日)＋05/12(六)- 05/13(日)推出「記憶風貌」母親節限定料理，靈活展演各國烹調手法的「探索廚房」自助饗宴午晚餐每位NT$1,980+10%、下午餐每位NT$1,280+10%，完美呈獻異國舌間佳餚；榮獲2018年米其林餐盤推薦的粵式餐廳「寒舍食譜」則推出每位NT$3,280+10%之套餐，並同步提供精選單點美饌，滿足家人多元的用餐需求。
甜蜜味蕾，幻化媽咪美麗笑靨，外賣甜點店「巧克光廊」推出期間限定「巴黎圓舞曲」母親節蛋糕NT$1,200(六吋)/個，以白巧克力慕絲包裹著層層迷人風味，百香果的酸香為前調，而後感受莓果凍與巧克力餡融合的完美餘韻，04/23(一)-05/10(四)開放預購，05/04(五)前完成付款可享8折早鳥優惠。一年一度的溫馨季節，以豐盛佳餚為佐襯，為親愛媽咪留下難忘的幸福回憶！詳情請洽(02)6622-8018或請至http://www.lemeridien-taipei.com/。
【探索廚房】嶄新餐檯 邀請媽咪品味各國料理風潮
高人氣的全自助式餐廳「探索廚房」，於2018年年初，耗資千萬打造嶄新爐烤餐檯，掀起料理新風尚。迎接專屬媽咪的五月，副主廚李昱寬特別將餐檯美食再升級，首推【爐烤區】嚴選食材現場烹調，包含韓式醬美國牛小排，以韓國醬油、蘋果及洋蔥醃漬入味後，置於烤檯中享受陣陣飄散的香氣、羊排佐薄荷青醬先以舒肥法(SOUS VIDE)低溫烹調將鮮嫩羊排慢慢熟成，再於烤檯大火紋上烙痕焦香，此外亦有大火直烤的鮮甜大蝦、柚香培根生蠔、與微酸微甜的烤鳳梨佐沖繩黑糖等；【切肉檯】獻上粵式經典春江水暖先知鴨，焦脆外皮與鮮嫩鴨肉的完美結合，令人一試難忘；【日式熱食區】經典必嚐現點現煎的美國安格斯黑牛、炸蝦天婦羅、酥炸軟殼蟹與頂級西班牙伊比利炸豬排等；【當季現撈漁獲區】蒐羅鮭魚、鮪魚、旗魚、紅甘等當季漁獲，由師傅新鮮現切，並以生食級干貝、甜蝦、鮭魚卵等打造料豐味美的海鮮丼飯；【麵區】特別推薦以老母雞及各式中藥熬煮的香菇人蔘九孔鮑魚雞湯，每碗皆有一顆每公斤16-20頭足重的宜蘭帶殼鮮活九孔鮑，爽脆彈牙供您無限量品嚐。偌大餐檯中尚有現場手工製作的【比薩區】、清爽開胃的【西式拌沙拉區】與【日式涼拌菜】、【中式冷、熱菜區】等，令人目不暇給的誘人美饌，色香味十足絕對滿足母親挑剔味蕾！
【寒舍食譜】米其林餐盤推薦 引領媽咪感受味蕾新層次
細膩演繹粵菜精髓的「寒舍食譜」，於2018年獲得世界餐飲指標《米其林指南》推薦，邀請媽咪享用備受國際肯定的珍饈佳餚。本次由中餐行政主廚吳銘儒特別打造，以廣東老菜繁複的料理工序為底蘊，於午晚餐時段限定推出味、型、色皆費盡心思的寵愛套餐NT$3,280+10%，以手創三味集揭起饗宴序幕，包含作法繁複的百花釀雞翼、入口鹹中帶甜的山楂陳醋骨與繽紛松葉蟹，此外亦有海膽芙蓉蒸龍蝦，鮮甜彈牙的蝦肉與海膽特有的鹹香完美融合，入口滑順均衡，唇舌間溢出難以言喻的幸福滋味；翡翠燒賣乾鮑皇嚴選南非六頭鮑炆至入味，再鑲入肉餡中一同清蒸，海陸滋味完美融合的必嚐料理；為母親準備一場賞心悅目的視覺饗宴，將經典招牌裝扮嬌嫩新裝的花卉寶貝先知鴨，另外還有北海扇貝鱻沙拉、十全十美佛跳牆與結合中西糕點製作手法的馬來可麗露莓果。
滿足賓客多元用餐需求，宴席中同步推出品項豐富的特別單點菜單，包含招牌燒肉磚，其外皮焦香酥脆，肉嫩而多汁，極富口感層次；香氣四溢且肉質豐彈的虎皮尖椒爆松阪豬，以及大受賓客喜愛的滑蛋炒明蝦球，入口瞬間濃郁蛋香與脆口的明蝦球完美融合，此外亦有XO醬肉鬆燒蛋、避風塘百花帶子、豉油乾炒牛河與多道中式甜品等，以這般豐盛的醉人佳餚，為母親獻上最真摯的感謝。
【巧克光廊】「巴黎圓舞曲」化於舌尖的甜蜜感謝
台北寒舍艾美酒店以法式優雅DNA為靈感，於外賣甜點店「巧克光廊」獻上源於巴黎的經典慕斯蛋糕，並以大受女性歡迎的酸甜果香為味覺主調，由甜點主廚鄭吉賢精心打造「巴黎圓舞曲」NT$1,200(六吋/個)，04/23(一)-05/10(四)開放限量預購，05/04(五)前完成付款可享8折早鳥優惠。「巴黎圓舞曲」彷若芭蕾女伶於蛋糕上輕彈旋轉著，舞出色彩斑斕的陣陣迴旋，綴出俏麗造型，外層以歐帕麗斯(OPALYS)33%白巧克力慕斯包覆，一匙舀下，層層堆疊的風味映入眼簾，包含輕盈酸甜的百香果卡士達、入口即化的草莓荔枝果餡，並特別選用法芙娜2017年首次發表的新品藝塔酷嘉(ITAKUJA)55%為夾心，其為加入新鮮水果二次發酵的巧克力，品嚐間透著自然的百香果酸香；最底層則以扎實的巧克力杏仁蛋糕增添入口食感。各層風味彼此交纏，百香果與莓果的酸香縈繞唇齒間，後調則為巧克力的濃郁醇厚與緩緩化於舌尖的海綿蛋糕，共奏幸福優雅的完美樂章。