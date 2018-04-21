台北寒舍艾美酒店「記憶風貌」母親節限定料理記錄母親幸福笑靨

翻閱回憶，用愛捕捉下每分每秒的幸福時刻。溫馨五月，台北寒舍艾美酒店邀請您與家人一起留下獨一無二的甜蜜記憶，於 05/05 ( 六 ) - 05/06 ( 日 ) ＋ 05/12 ( 六 ) - 05/13 ( 日 ) 推出 「記憶風貌」母親節限定料理，靈活展演各國烹調手法的「探索廚房」自助饗宴午晚餐每位 NT$1,980+10% 、下午餐每位 NT $1,280+10% ，完美呈獻異國舌間佳餚； 榮獲 2018 年米其林餐盤推薦的粵式餐廳「寒舍食譜」則推出每位 NT$3,280+10% 之套餐，並同步提供精選單點美饌 ，滿足家人多元的用餐需求。

甜蜜味蕾，幻化媽咪美麗笑靨，外賣甜點店 「巧克光廊」推出期間限定「巴黎圓舞曲」母親節蛋糕 NT$1,200( 六吋 )/ 個 ， 以白巧克力慕絲包裹著層層迷人風味，百香果的酸香為前調，而後感受莓果凍與巧克力餡融合的完美餘韻， 04/23( 一 )-05/10( 四 ) 開放預購， 05 /04( 五 ) 前完成付款可享 8 折早鳥優惠。 一年一度的溫馨季節，以豐盛佳餚為佐襯，為親愛媽咪留下難忘的幸福回憶！詳情請洽(02)6622-8018或請至http://www.lemeridien-taipei.com/。

【探索廚房】嶄新餐檯 邀請媽咪品味各國料理風潮

高人氣的全自助式餐廳「探索廚房」，於2018年年初，耗資千萬打造嶄新爐烤餐檯，掀起料理新風尚。迎接專屬媽咪的五月，副主廚李昱寬特別將餐檯美食再升級，首推【爐烤區】嚴選食材現場烹調，包含 韓式醬美國牛小排 ，以韓國醬油、蘋果及洋蔥醃漬入味後，置於烤檯中享受陣陣飄散的香氣、 羊排佐薄荷青醬 先以舒肥法(SOUS VIDE)低溫烹調將鮮嫩羊排慢慢熟成，再於烤檯大火紋上烙痕焦香，此外亦有大火直烤的鮮甜 大蝦 、 柚香培根生蠔 、與微酸微甜的 烤鳳梨佐沖繩黑糖 等；【切肉檯】獻上粵式經典 春江水暖先知鴨 ，焦脆外皮與鮮嫩鴨肉的完美結合，令人一試難忘；【日式熱食區】經典必嚐現點現煎的 美國安格斯黑牛 、 炸蝦天婦羅 、 酥炸軟殼蟹 與頂級西班牙 伊比利炸豬排 等；【當季現撈漁獲區】蒐羅 鮭魚 、 鮪魚 、 旗魚 、 紅甘 等當季漁獲，由師傅新鮮現切，並以 生食級干貝 、 甜蝦 、 鮭魚卵 等打造料豐味美的海鮮丼飯；【麵區】特別推薦以老母雞及各式中藥熬煮的 香菇人蔘九孔鮑魚雞湯 ，每碗皆有一顆每公斤16-20頭足重的宜蘭帶殼鮮活九孔鮑，爽脆彈牙供您無限量品嚐。偌大餐檯中尚有現場手工製作的【比薩區】、清爽開胃的【西式拌沙拉區】與【日式涼拌菜】、【中式冷、熱菜區】等，令人目不暇給的誘人美饌，色香味十足絕對滿足母親挑剔味蕾！

【寒舍食譜】米其林餐盤推薦 引領媽咪感受味蕾新層次

細膩演繹粵菜精髓的「寒舍食譜」，於2018年獲得世界餐飲指標《米其林指南》推薦，邀請媽咪享用備受國際肯定的珍饈佳餚。本次由中餐行政主廚吳銘儒特別打造，以廣東老菜繁複的料理工序為底蘊， 於午晚餐時段限定推出味、型、色皆費盡心思的寵愛套餐 NT$3,280+10% ，以 手創三味集 揭起饗宴序幕，包含作法繁複的 百花釀雞翼 、入口鹹中帶甜的 山楂陳醋骨 與 繽紛松葉蟹 ，此外亦有 海膽芙蓉蒸龍蝦 ，鮮甜彈牙的蝦肉與海膽特有的鹹香完美融合，入口滑順均衡，唇舌間溢出難以言喻的幸福滋味； 翡翠燒賣乾鮑皇 嚴選南非六頭鮑炆至入味，再鑲入肉餡中一同清蒸，海陸滋味完美融合的必嚐料理；為母親準備一場賞心悅目的視覺饗宴，將經典招牌裝扮嬌嫩新裝的 花卉寶貝先知鴨 ，另外還有 北海扇貝鱻沙拉 、 十全十美佛跳牆 與結合中西糕點製作手法的 馬來可麗露莓果 。

滿足賓客多元用餐需求，宴席中同步推出品項豐富的特別單點菜單，包含 招牌燒肉磚 ，其外皮焦香酥脆，肉嫩而多汁，極富口感層次；香氣四溢且肉質豐彈的 虎皮尖椒爆松阪豬 ，以及大受賓客喜愛的 滑蛋炒明蝦球 ，入口瞬間濃郁蛋香與脆口的明蝦球完美融合，此外亦有 XO 醬肉鬆燒蛋 、 避風塘百花帶子 、 豉油乾炒牛河 與多道中式甜品等，以這般豐盛的醉人佳餚，為母親獻上最真摯的感謝。

【巧克光廊】「巴黎圓舞曲」化於舌尖的甜蜜感謝