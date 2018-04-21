母親節歡聚‧新北餐廳首選【Mega 50餐飲及宴會】母親節高調示愛  

母親節當然要用大餐註記歡聚時光，今年不妨再用高空美景當陪襯，拍下全家福，留作美好回憶！新板美食地標、且是當地唯一國際五星品牌的「Mega 50餐飲及宴會」，旗下三間高樓餐廳將在5月12、13日的母親節週末，各以物超所值的餐點攬客，再送無敵美景；「望月樓」粵菜餐廳(48F)有CP值超高的豪華桌菜，外加四月底前訂位可享果汁暢飲，「Asia 49亞洲料理及酒廊」(49F)祭出波士頓龍蝦領軍的海陸大餐，全國最高的「50樓Café」自助餐廳(50F)，則有整隻烤乳豬和帝王蟹佳餚迎賓！訂位秒殺中，請即電總機(02)7705-9700或以下各廳專線。​

望月樓粵菜餐廳 (48F)

新板唯一國際五星粵菜餐廳「望月樓」，由廚藝純青的港籍名廚蘇權暉掌杓，菜色全都有型有款、滋味迷人！5月11日至13日(週五至週日)的午晚餐時段，將以十道式豪華桌菜迎賓，5人份只要NT$6,900元(或10人份NT$13,800元)，四月底前訂桌，再加送果汁無限暢飲！大氣桌菜內容為：廣式燒味拼盤、松茸竹笙燉海螺、芝士牛油焗海蝦、翡翠北菇智利鮑片、香草黑椒烤羊排、清蒸活石斑、珊瑚藏雪蛤、櫻花蝦荷葉糯米飯、蜜汁叉燒酥和季節宜時鮮果盤；訂位專線(02)7705-9703。​

Asia 49亞洲料理及酒廊 (49F)

Asia 49以匯集東南亞人氣料理聞名，再加上冠軍調酒團隊的創意特調，以及無與倫比的夢幻空中花園，被網友讚爆，現在高居TripAdvisor貓途鷹新北餐廳冠軍寶座！迎接母親節，該廳將於5月11日的晚餐、以及12、13日二天的午晚餐，推出份量十足的母親節餐酒桌菜，五人份只要NT$7,500元，澎湃餐酒內容以每人半隻的炭烤波士頓龍蝦領軍，其它還有包含青木瓜沙拉、沙嗲雞肉串和正宗泰式金錢蝦餅的開胃拼盤、星馬風味鮮貝烏骨雞湯、碳烤豬肋排、娘惹酸辣蒸魚、巴東松阪豬、蝦醬空心菜、香芒摩摩喳喳、以及季節鮮果盤，搭配的酒飲可任選葡萄酒一瓶，或是雞尾酒特調和軟性飲料各一壺的組合，訂位專線是(02)7705-9717。​

50樓Café自助餐廳 (50F)

全國最高的自助餐廳，大片落地窗框住雙北美景，令人心曠神怡、拍個不停！主廚陳俊杉擁有近30年經驗，更是2017紐西蘭名廚挑戰賽的金牌得主，他為5月12、13日精心設計的母親節大餐，道道精彩、啟人食慾，午晚餐每人一律NT$1,280元，媽媽皆可獲贈康乃馨一枝，每桌皆享免費拍立得服務。亮點美食包括匯集了帝王蟹腳茶碗蒸、鮑魚茶碗蒸、小龍蝦、螃蟹、牡蠣、淡菜、牛奶文蛤的海鮮蒸籠，以及蜜汁烤乳豬佐冰梅醬、松露香草菌菇焗干貝、普羅旺斯烤羊排佐優格薄荷醬、香烤印度風味鮭魚佐菠菜咖哩、蒜香駝鳥肉、樹子清蒸苦瓜封龍鰈魚、花膠烏雞湯、BBQ松阪豬披薩、鮭魚壽司捲、蒲燒鰻壽司、現拌鮭魚卵散壽司，另有不可錯過的燒烤美國自然牛和生猛海鮮吧，餐後還有冰糖木瓜燉燕窩、母親節造型蛋糕…等各式甜點、水果、以及消費者最愛的哈根達斯和紐西蘭第一品牌帝紐冰淇淋。50樓Café訂位專線：(02)7705-9723。​

Mega 50提醒消費者，飲酒過量有礙健康；以上價格皆須外加一成服務費。「Mega 50餐飲及宴會」是遠東集團委由香格里拉酒店集團管理營運的新北市惟一國際五星餐宴品牌，位於板橋大遠百旁、新北第一高百揚大樓的48樓至50樓，其中48樓是「望月樓」粵菜餐廳，49樓是「Asia 49亞洲料理及酒廊」，50樓則是全國最高的「50樓Café」自助餐廳。Mega 50餐飲及宴會的地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓48F至50F(板橋大遠百旁)，網址www.mega50.com.tw。