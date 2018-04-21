2018 和逸/慕軒飯店春季線上旅展開跑住宿餐飲券超值優惠2.4折起

迎接2018年南台灣最大高雄國際旅展，國泰商旅旗下HOTEL COZZI和逸飯店與MADISON TAIPEI慕軒飯店雙品牌即日起至2018年5月13日，開放「線上訂券」服務，提供多款超值住宿和餐飲券選擇，包含此次優惠最大、直下24折的和逸飯店．高雄中山館「舒適雙人房住宿券」NT$2,488 (原價NT$10,164)，以及「和逸雙人房住宿券」特價NT$2,988 (原價NT$11,319)，飯店緊鄰捷運三多商圈站，交通超便捷；還有南台灣最具知名度的親子主題飯店和逸飯店．台南西門館「雙人房住宿券」特價NT$3,888 (原價NT$10,164)、以及優惠達36折「四人房住宿券」NT$4,888 (原價NT$13,629)，入住大小朋友可暢玩500坪戶外奇趣操場設施。

除了住宿券，餐飲券更是今年的超值亮點，位於慕軒飯店二樓的GUSTOSO義大利餐廳，推出「商業午餐券」每人NT$550即可享受原價NT$680+10%的海陸主餐，搭配綜合起司盤、義式脆餅與精緻冷盤、肉凍、現烤披薩、莫凡彼冰淇淋等數十種半自助式餐點，一上架就掀起熱賣；另外還有平假日晚餐的「12盎斯Prime級肋眼牛排套餐券」，原價NT$1606，優惠價只要NT$990。

擁有30樓海景的和逸飯店．高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳也祭出買10送1的「平假日午餐套券」NT$3,600，可享用原價NT$360+10%的海陸主餐，加上現烹調的半自助式餐點，餐券價格超值、送禮自用皆合適。晚餐則有NT$650「頂級肋眼牛排晚間套餐」以56折享用原價NT$1,050+10%的頂級肋眼牛排套餐，且平假日均適用。

即日起至5月13日和逸與慕軒飯店春季線上旅展(https://ppt.cc/f6m1xx)，24小時開放訂購，輕鬆選擇想體驗的住宿和餐飲商品，為您省荷包開心出遊去!