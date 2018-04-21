誠品行旅邀請母親共享「花漾春暉」美好時光

美國著名歌手史蒂維·旺德曾說，「如果說愛如花般甜美，那麼我的母親就是那朵甜美的愛之花。」eslite hotel誠品行旅今年母親節以「花漾春暉」為主題，結合餐飲及住房專案推出一系列活動，以精緻美食、手作花藝及舒活SPA療程為旅人回饋深刻的母愛，讓母親從五感舒緩身心，彷彿回歸少女般的花漾年華。首推一樓The Chapter Café於5/13母親節當日推出的「花饗媽咪」四人分享餐，每套NT5,888，以清爽的無國界料理為主軸，主菜將「德國豬腳」、「港式避風塘波士頓活龍蝦」、「爐烤泰式吵嗲雞」及「爐烤肋眼牛排佐紅酒醬汁」一次豪氣登場，適合全家一同歡樂享用，晚間時段更可體驗風行於時下文青圈的韓式MINI小花束手作課程，以索拉花為素材手工細作成康乃馨，象徵著把對母親的愛永恆的捧在手心。二樓In Between之間餐廳則於5/12、5/13推出「寵愛海陸饗宴」，每套NT$2,180起，包括前菜、湯品、主食、主菜及甜點等豐富內容，主菜更可選擇「美國頂級香草菲力」、「葛瑪蘭黑豚佐黑蒜與炙燒包心菜」或「冰島黑線鱈佐鮟鱇魚肝」，每組再贈送澳洲保養品牌Aesop之限量人文旅行組，讓旅人媽咪在每個時刻也能享受極致呵護，隨時保持美好狀態。

The Lounge大廳書坊推出全新力作「人之初」限定蛋糕，以遙想單純美好的生命之初為創作內涵，從蛋糕的外觀到入口後的味覺變化，走一趟少女轉變為人母的心路旅程。蛋糕內餡由青蘋果淋面、莓果茶杏仁蛋糕、優格慕斯、白巧克力巴伐洛伊與櫻桃大黃根組成，敲開頂端鳥巢中閃耀著銅金光芒的蛋殼，蹦出母親深刻的日常叮嚀字條和子女的體貼回應，eslite hotel誠品行旅邀請旅人在佳節時刻，以感恩之心共同獻上對母親的敬意。 「人之初」母親節限定蛋糕每只6吋NT$1,280，即日起開放三日前預訂，4/ 27前訂購者可再享95折早鳥優惠 。

eslite hotel誠品行旅今年亦首度邀請日本頂級沙龍品牌SOCIÉ施舒雅共同合作，於5/1-5/30推出「女士的玩美假期」住房專案，邀請母親在城市進行一場放鬆身心靈的美麗小旅行。此專案提供二款不同方案，【氧氣睡美人之旅】每房NT$9,899起，可入住雅緻客房以上房型，更加碼提供飯店至新光三越A4店單程接駁，專車送母親至SOCIÉ施舒雅進行極光水亮分子課程與香氛舒體課程 (價值NT$7,500)，【金箔美魔女之旅】每房NT$39,999起，可徜徉充滿書卷氣的人文套房並享用In Between之間餐廳雙人午餐或晚餐，再由專屬禮車接送母親至BELLAVITA店享受尊貴的24K金箔緊顏課程、ESPA香氛能量按摩課程及LPG美背舒放課程(價值NT$30,200)，體驗全程如貴婦般的尊寵款待。

The Chapter Café四人分享餐 韓式文青花束傳遞手感溫度

The Chapter Café歡慶母親佳節，於5/13當日特別推出「花饗媽咪」四人分享套餐，每套NT5,888。因應逐漸炎熱的氣候，主廚以清爽的口感為設計思維，打造精彩多樣的無國界菜色，包括融入涼補概念的「花旗參燉雞湯」，以美國花旗參及養生的烏骨雞為主角，襯著富含豐富膠質的老母雞湯底，開啟入夏的滋補味覺；充滿輕盈果香的「爐烤海鮮柑橘田園沙拉」則將蝦、鱸魚、干貝等海洋食材佐入風味酸甜的柑橘醬，每一口都爽口誘人；還有泰式人氣美味「月亮蝦餅」，以厚切的份量讓品嚐之際更加滿足開胃。豪邁的主菜則一次展演四款異國料理，包括口感香脆的「德國豬腳」，採用德國黑啤酒提升大麥香氣與甜度，搭配酸甜適中的德國酸菜更加食慾大開；源自老香港避風塘炒蟹作法的「港式避風塘波士頓龍蝦」，選用每隻重達650公克的活龍蝦，飽滿紮實的肉質裹上炸得酥脆的蒜酥，滿滿香氣盈繞口腔；結合南洋料理風格的「爐烤泰式唦嗲雞」，鮮嫩帶汁的肉質配上道地的沙嗲醬汁，香甜濃郁而不膩口；含有豐厚油脂的「爐烤肋眼牛排佐紅酒醬汁」，則以紅酒迷人餘韻襯出美國牛肉獨特香氣。

將手心裡永恆的愛獻給偉大的母親！The Chapter Café於晚間餐期更邀請花藝老師前來示範近期盛行的韓風MINI小花束教學，將索拉花以手工製作如手掌般大小的袖珍康乃馨，透過自然簡約的包裝風格，展現氣質出眾的生活品味，也為母親致上專屬的溫度與心意。

In Between豐盛海陸饗宴 加贈澳洲人文保養旅行組合

位於誠品行旅二樓的In Between之間餐廳，以通透明亮的全幅落地窗迎進超廣角視野，為一處鬧中取靜的城市綠洲，成為信義區的用餐地標。In Between之間餐廳於5/13、5/14午餐及晚間時段推出「寵愛海陸饗宴」，每套NT$2,180起。前菜可選擇以日式蒲燒手法與桂花釀共冶高雅香氣的「澎湖小卷佐桂花紅酒醋汁」，或以三種鹹甜各異甜菜根襯脫清爽風味的「炙燒小牛里肌佐碗豆泥與醃漬甜菜根」；湯品則是由濃郁鮮美的龍蝦湯底與蛤蜊泡沫建構華麗口感的「法式龍蝦湯」；主食部份也提供二款選擇，包括以花枝、油封甜椒與鮭魚卵打造味覺層次的「墨魚燉飯佐本港花枝與油封香料甜椒」，以及採用澳洲羊肩肉燉煮，並加入黑松露點綴雋永風味的「義大利羊肉牧師帽餃佐蒜苗泡泡與米蘭紅酒醬汁」。喜愛海陸料理的母親可享有三款主餐選擇，包括於融入地中海料理思維的「美國頂級香草菲力」；將豪邁的戰斧豬以直火烹飪帶出鮮甜原味的「葛瑪蘭黑豚佐黑蒜與炙燒包心菜」；以及選用肉質清爽的北大西洋深海魚搭襯白蘭地奶油醬汁的「冰島黑線鱈佐鮟鱇魚肝」，邀請全家一同品味華美的佳節饗宴。另外每桌也加贈來自澳洲的保養品牌Aesop限量人文旅行組合，精選經典洗髮露、經典潤髮乳、天竺葵身體潔膚露、橙香身體乳霜等四件好禮，讓旅人媽咪在每個時刻都能享受自然療癒的貼身寵愛，隨時保持美好狀態。

母親節蛋糕「人之初」 敲破彩蛋後的叮嚀絮語 蘊藏深切的親情之愛

eslite hotel誠品行旅今年推出全新創意之作「人之初」母親節蛋糕，像是埋進一條主廚悉心鋪陳的故事線，以頂層的鳥巢為出發點，象徵孕育生命的起源，並以蛋糕內餡在味蕾間的漸次變化，娓娓道出從少女走成母親的青澀酸甜，敲破銅金色的蛋殼，彷彿是故事結尾的驚喜彩蛋，蹦出一句句再熟悉不過的母愛叮嚀，是孩子走的越遠越懷念的耳提面命，還有一聲聲子女對母親的孝心回應。

點心房主廚陳松輝以適合母親享用的莓果與水果打造輕盈優雅的整體味覺，光亮的表層為口感青澀的青蘋果淋面，並以帶著胭脂香的莓果茶杏仁蛋糕為主體，依序疊上清爽不膩的優格慕斯與飄逸甜甜奶香的白巧克力巴伐洛伊，最上層則是採用法國果泥製成的櫻桃凍與大黃根的組合，爽口帶酸的風味恰好與白巧克力的甜達成美好平衡。蛋糕頂端則為點心主廚向母親致敬的驚喜之作，以法芙那55%巧克力製作鳥巢與閃耀著銅金光芒的雞蛋，像是敲破彩蛋般，蹦出母愛無限的叮嚀字條，以及孩子對母親的溫柔祝福，搭襯在嘴裡繽紛彈跳的跳跳糖與溫潤質樸的米香，呼應生命誕生的喜悅與母親純粹卻不簡單的愛，eslite hotel誠品行旅透過甜點與旅人分享母愛的感動，向母親獻上最深的心意。

「女士的完美假期」限定住房專案 給母親一趟城市裡的舒活慢旅行

在綠地晨光裡甦醒，在流轉的彈指裡紓緩心靈，今年母親節eslite hotel誠品行旅邀請母親前來享受城市裡的美麗旅行。首次與日本頂級沙龍品牌SOCIÉ施舒雅共同合作，於5/1-5/30推出「女士的完美假期」限定住房專案，並提供二種不同方案，【氧氣睡美人之旅】每房NT$9,899起，可入住雅緻客房以上房型，更加碼提供飯店至SOCIÉ施舒雅新光三越A4店的單程接駁，專車送母親前往體驗深受名媛青睞的極光水亮分子課程與香氛舒體課程 (價值NT$7,500)；另外還有【金箔美魔女之旅】每房NT$39,999起，可徜徉充滿書卷氣的人文套房，並享用In Between之間餐廳雙人午餐或晚餐，再由專屬禮車接送母親至SOCIÉ施舒雅BELLAVITA店享受極致尊貴的24K金箔緊顏課程、ESPA香氛能量按摩課程及LPG美背舒放課程(價值NT$30,200)，讓母親能放慢腳步，在舒適奢華的空間裡療癒身心，感受全程如貴婦般的尊榮款待。