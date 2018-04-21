金曲前進校園　艾怡良、徐佳瑩、左光平分享音樂創作

(台灣英文新聞/ 黃慧瑜 綜合報導​)《2018GMA金曲國際音樂節》首波系列活動「前進校園產學交流」，自4月14日起展開為期兩個月的課程活動，邀請了第28屆金曲歌后艾怡良、金曲創作歌手徐佳瑩，以及近年擔任金曲獎評審的左光平參與授課。

昨(21日)課程由三位老師分享了寶貴的音樂創作概念，艾怡良貼心地說：「如果同學真的很想睡覺，我們有幫大家準備B群。」。徐佳瑩表示：「為了這次上課，我們三位都卯足了勁，時常相約一大早討論內容。」。左光平逗趣地說：「因為我們三個真的都很玻璃心，同學千萬不要睡著。」。

四小時的課程內容，三位老師樂此不疲地與同學傳遞自己的創作歷程，也大方獻出多首Demo做解說，課堂上艾怡良也透露，在接到張惠妹的歌曲「傲嬌」填詞工作時，苦無靈感遲遲拖到最後一晚，半夜看電影時靈光乍現，才完成任務。而徐佳瑩也表示，音樂路上許多前輩都會給予指導，讓她更能體驗與品味生活、進而有更多的創作。左光平逗趣分享，徐佳瑩的歌曲「言不由衷」也是迫於出專輯的壓力，剛好手機就有這首歌，就這樣促成了。三位老師表示：「我們皆非音樂科班出身，這次都著重在傳達自己的創作經驗上。」。艾怡良也開玩笑表示，有好多想跟同學傳達的，可能要延長上課時數，同學們大表讚同。而針對今年是否入圍金曲獎，徐佳瑩樂觀看待：「對於金曲獎當然會很期待，在音樂路上，這些都是重要的過程。」，艾怡良也鼓勵好友：「當然要對自己很有信心，因為一起創作了很多作品。」。

金曲國際音樂節的「前進校園產學交流」活動，今年也持續朝「向下紮根、培植新人」的目標努力，除了擴增課堂數外，在講師的邀請上更加豐富多元，登場的老師有陳宏宇、武雄、黃建為、李焯雄、迪拉胖、鍾興民等人，期待讓所有參與的同學們有更完整的學習與體驗，也為台灣音樂的下一代做更紮實的準備。