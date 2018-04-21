蒙古傳統歌劇院來臺　邀民眾免費感受草原音樂

（臺灣英文新聞／藝文組 綜合報導）蒙古國家傳統歌劇院即將於5月1日至4日來臺，分別於臺北、臺中及花蓮巡演三場，民眾自4月24日起可以向文化部索取門票，欣賞精彩演出。

文化部此次主辦「草原與海洋的音樂饗宴」，邀請到蒙古國家傳統歌劇院成員，將於花蓮縣文化局演藝堂、臺北國父紀念館大會堂，以及臺中市中山堂登場演出。

文化部表示，本次巡演內容將展現蒙古音樂美學，以世界非物質文化遺產的「呼麥」喉音演唱、草原音樂活化石「長調」民歌，以及蒙古最具代表性的樂器「馬頭琴」樂音為主。

文化部指出，樂曲傳達蒙古民族的日常生活、習俗，以及心靈和思想，將帶領臺下觀眾感受草原心靈的亙古節奏。此外，樂團還會將馬頭琴、呼麥等與鋼琴結合，並演唱西方著名古典樂曲，相信能讓觀眾耳目一新。

根據文化部，蒙古國家傳統歌劇院自成立以來，培育了許多著名演員和戲劇專業人士，多次獲得國際知名民俗藝術節大獎等殊榮，演出足跡遍及歐亞大陸、美洲和非洲。

此次臺北場將邀請國內首創結合國樂與蒙古樂的「海馬樂團」，而臺中及花蓮場次則分別邀請泰雅原舞工坊及原鄉舞蹈團，與蒙古國家傳統歌劇院同臺演出。

文化部表示，希望藉由雙方各自展現出來的民族文化歌舞特色，不僅讓臺灣民眾瞭解蒙古傳統文化特有的藝術風采外，也能讓觀眾一睹多元民族藝文花火。

本次活動自4月24日上午11點開放索票，詳細活動內容請洽文化部官網。

蒙古國家傳統歌劇院 演出資訊：

5月1日 19:30 花蓮縣文化局演藝堂

5月3日 19:30 國立國父紀念館大會堂

5月4日 19:30 臺中市中山堂