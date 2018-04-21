蔡英文：籌組「非洲計畫」　佈局非洲市場

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文結束五天的史瓦濟蘭訪問行程，於今（21）日午間返抵國門，在機場短暫發表談話時，總統提及，將整合各部會及臺商研擬一套「非洲計畫」，積極佈局非洲市場。

蔡總統表示，「同心永固」之旅已順利告一段落，提及此次訪問增進與史瓦濟蘭的邦誼，總統指出，「我們也一起見證聯合公報的簽署，我相信未來兩國的經濟合作協定（Economic Cooperation Agreement）將會有具體的進展。」

蔡總統也表示，走出去不僅是為了鞏固外交及爭取臺灣的國際空間，也是要去慰勞所有在萬里之外全力打拼的海外臺灣人民。

蔡總統指出，出訪史瓦濟蘭期間，分別會見了臺灣駐當地的醫療團、技術團，以及海外教師，「他們的努力所累積的友誼，就是臺灣走向國際最重要的基礎。」

蔡總統進一步提及，已指示外交部與衛福部等相關部會，檢視研議所有海外醫療團及技術團的需求及待遇，「他們所燃燒的熱情，應該得到政府更多的鼓勵跟支持。」

另外，蔡總統也表示，已交辦國安會在最短的時間內提出一套「非洲計畫」，「把我們相關部會、外館、技術團、臺商跟當地政府的力量整合起來，齊一腳步，更深入地佈局非洲。」

最後，蔡總統也對她出訪期間，留守臺灣的全體政府團隊表達感謝，「尤其是我們國軍弟兄姊妹，盡忠職守，讓國家的政務能夠順利如常，大家辛苦了。」