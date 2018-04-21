瑞典DJ電音鬼才   艾維奇猝逝得年28歲

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導）全球知名電音DJ，來自瑞典的艾維奇（Avicii，本名Tim Bergling）驚傳猝逝於阿曼首都馬斯喀特（Muscat），得年28歲。

艾維奇的死訊透過代理人代為發布，她並未透露艾維奇的死因，只表示艾維奇的家屬都十分悲痛，希望可以保有隱私。他的死震驚全球，許多歌迷湧入他的IG留言悼念

本名Tim Bergling的艾維奇1989年出生於瑞典斯德哥爾摩，2011年的一首單曲《Level》讓他躥紅，全球DJ排行榜從2011年的39名躥升至2012年的第6名。2012年曾來台演出，開場嗨翻全場，2014年與歌手王力宏合作中文單曲《忘我》，受到各界關注。

艾維奇曾在2012年及2013年兩次獲得格萊美獎提名，他最著名的歌曲《Wake me up》曾在美國告示牌百大單曲（Billboard’s Hot 100 chart）榜上排行第4。

活躍於樂壇的艾維奇，2014年因大量酗酒而引發急性胰臟炎，健康亮起紅燈，進行開刀手術切除闌尾與膽囊後身體才逐漸轉好，但突然在2016年宣佈短暫退出樂壇，讓樂迷十分驚訝。2017年回歸樂壇發行單曲《AVĪCI》，沒想到單曲發行沒多久驚傳噩耗，令樂迷扼腕不已。