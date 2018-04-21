愛穿高跟鞋恐慢性發炎 睡前3招助放鬆

（中央社記者陳偉婷台北21日電）25歲曾小姐愛穿超高跟的高跟鞋，近日早上腳底常突然一陣刺痛，罹患足底筋膜炎。醫師提醒，高跟鞋鞋跟應低於5公分，且睡前可花5分鐘做足部舒緩運動放鬆。

立達診所骨科醫師劉政均表示，很多女性常一整天穿著高跟鞋，可能造成下背痛、踝關節扭傷等急性問題，慢性也可能衍生足底筋膜炎。

足底筋膜是位於蹠骨與跟骨之間的一片扇形筋膜組織，行走或跑步時，這片組織會承受體重使蹠骨與跟骨分離的拉力，維持足弓的高度與彈性，保持正確步姿。罹患足底筋膜炎者，會在腳底或腳跟部位出現尖銳的刺痛感，早上最為嚴重，但也可能持續一整天。

劉政均說，因穿鞋習慣不同，足底筋膜炎發生率女性是男性2倍，兩腳都有可能發生。常見於運動傷害、穿鞋不當、長久站立，或是長時間跑步。

足底筋膜炎為慢性運動傷害的一種，嚴重者甚至在跟骨長骨刺。其他足底筋膜炎危險因子包含體重過重、先天扁平足、高弓足者，這些族群先天不良加上後天行為的穿鞋習慣，一旦腳開始感覺到痛，都可能是足底筋膜炎的前兆。



劉政均表示，雙腳體積只有全身的5%，雙腳行走時承受身體重量的1.5倍，跑步則增加到2至3倍，跳躍時甚至加重為4至4.5倍的身體重量。穿上高跟鞋的雙足因身體重心往前移，受壓更大，穿著高度5公分高跟鞋的足部壓力比平底鞋再增加57%，若穿著鞋跟高7.5公分時，壓力更增加76%。

選高跟鞋的技巧，劉政均建議，要選適合自己足部的楦頭，一定要當場試穿；應選鞋底穩定性好的粗跟鞋，高跟鞋平放時底部不能搖晃，鞋跟需平貼地面，提供基本穩定度；鞋頭要有適當弧度，鞋底斜度落差應小於5公分。

劉政均也說，愛穿高跟鞋的女性，每天睡前可花5至10分鐘做3種放鬆足底的運動。第一招是足底按摩，找1顆拳頭大小、質地偏硬的球，放在足弓下，以站姿單腳踏在球上，稍加施力，讓球按摩到足底下的肌肉群與筋膜。感覺微微地酸痛即可，不能有刺痛的感覺。

第二招是小腿拉筋，以坐姿，將毛巾或彈力帶放在單腳足底下，以毛巾拉腳板向上勾，膝蓋盡量伸直。維持30秒後放鬆，重複3次換邊。

第三招是足部運動，將毛巾或彈力帶放在腳趾下，用腳趾彎曲方式來抓毛巾或彈力帶，訓練腳底下的肌肉群。（編輯：黃于）1070421