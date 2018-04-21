核武有成換拚經濟 金正恩宣布不再核試

（中央社首爾21日綜合外電報導）北韓官方媒體今天報導，領導人金正恩宣布平壤將不再進行核試或試射洲際彈道飛彈，並會關閉原子武器測試場。外媒披露，金正恩在核武取得進展後，下一步完全聚集改善經濟。



南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，北韓執政的勞動黨昨天召開中央委員會第7屆第3次全體會議，通過關於關閉位於北韓咸鏡北道吉州郡的豊溪里核子試驗場的決議，並宣布從4月21日起全面停止核子試驗與試射洲際彈道飛彈（ICBM）行為。



法新社報導，金正恩宣布的內容是美國長年追求的目標，也將被視為朝鮮半島快速進展外交旋律裡關鍵一大步。

金正恩下週將與南韓總統文在寅於兩韓非軍事區舉行峰會，隨後還要與美國總統川普進行破天荒的兩國元首接觸。



據北韓官方中央通信社（KCNA）報導，金正恩在會議裡說：「核武器實戰化事業已完全得以驗證，在此情況下，我們不必再進行任何核子試驗及試射中遠程、洲際彈道飛彈。北部的核子試驗場已完成自身任務。」



北韓在金正恩執政期間，武器計畫在技術上取得急速進展，也讓北韓不斷遭聯合國安理會、美國、歐洲聯盟、南韓及其他國家祭出嚴厲制裁。



北韓去年進行第6度核試，也是到目前威力最強的一次，此外還試射了能打中美國本土的飛彈。



美國有線電視新聞網（CNN）報導，一個北韓的消息來源指出，金正恩終於決定要為國家開啟新篇章，親自走向非核化的道路，現在將完全只會聚焦在經濟成長，改善北韓經濟，因為他已了解最佳之路是與其他國家關係正常化，最終得到國際社會承認，現在是歷史性的最佳時機。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070421