美國人權報告 點名中國嚴重侵害人權

美國國務院今天發布2017人權報告，代理國務卿蘇利文在記者會上，點名中國、敘利亞、緬甸、北韓、俄羅斯等8國對人權嚴重侵害。

美國國務院今天公布2017年度人權與勞工狀況報告。這份報告記錄近200個國家與地區的人權與勞工權利狀況。報告引言指出，2017年美國國家安全戰略提到腐敗與軟弱治理威脅到全球穩定與美國利益，部分國家甚至無法確保安全並滿足人民的基本需求，部分國家政府甚至不願作為。

蘇利文（John Sullivan）今天召開記者會公布表示，促進人權與每個人與生俱來的尊嚴，是這屆政府外交政策核心，在全球推進和平、穩定與繁榮，也有助於加強美國國家安全。

他並公開點名敘利亞、緬甸、北韓、中國、伊朗、土耳其、委內瑞拉與俄羅斯8國嚴重侵害人權，應當受到譴責。報告也指出中國、俄羅斯、伊朗、北韓天天侵犯境內人士人權，是造成不穩定的力量。

在談及中國時，蘇利文指出，中國持續散播威權體制最糟糕的一面，包括限制社運人士、公民社會、言論自由，並任意使用監控手段。中國欠缺獨立司法，打壓獨立律師、加強對訊息的控制，破壞法治。

他也特別提到對中國當局限制維吾爾族穆斯林，以及西藏人的宗教、語言和文化身分認同，並限制天主教徒實踐信仰的關切。

人權報告針對中國的部分，還包括香港、澳門與西藏。報告指出，中國最重要的人權議題包括未經過正當程序，任意或非法剝奪生命；被失蹤、非法軟禁、黑獄等法外行為；異議人士與上訪者的各項自由遭到限制。

此外，網路嚴格審查與控制、鎮壓參與人權宣揚的組織與個人，以及公共利益與少數民族議題、勞工權利嚴格受限，以及對西藏與新疆維吾爾族的言論、宗教、集會結社自由管制遠高於其他地區等，都備受人權報告關注。

在中國政府內部，報告也指出，中國當局透過法院系統起訴濫權、腐敗官員，但許多個案發現中共是先透過不透明的內部黨紀調查與懲處，顯示中共仍主宰司法系統，控制法官任命，並在某些情況下，直接決定法院裁決。