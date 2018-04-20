臺灣國樂團以國樂訴說「臺灣第一」的小故事

（台灣英文新聞 / 黃慧瑜 臺北綜合報導）臺灣第一個國家公園是哪一座呢？臺灣第一所小學又在哪裡呢？關於我們的家鄉—臺灣，爸爸媽媽和小朋友們都瞭解多少呢？且聽臺灣國樂團4月27、28日《樂說臺灣風情》親子音樂會，特邀教育廣播電台兒童節目主持人施賢琴擔任策劃及導聆人，用國樂告訴您許多關於「臺灣第一」的小故事。

臺灣國樂團與施賢琴老師將以深入淺出的解說方式，結合現場互動、多媒體播放及樂曲聆賞，讓臺灣美麗的人文風情故事呈現在觀眾面前，帶領中低學齡兒童與家長們展開一趟充滿音樂的「臺灣第一」趣味旅程。第一站伴隨一曲《思想起》，在月琴、喇叭弦、大廣弦等臺灣傳統樂器的樂聲中，一同走進臺灣第一座國家公園—墾丁國家公園，美麗豐富的生態景貌將以《春》、《天鵝》等樂曲來呈現，更搭配大小朋友們熟悉的電影主題曲《無樂不作》，在爵士鼓熱情的節奏裡感受國境之南湛藍的海水和炙熱的陽光。

第二站來到北臺灣，同樣擁有美麗地景的芝山岩生態綠園，洞天福地裡的蝙蝠、水生池畔的樹蛙、楓香走廊間的貓頭鷹都在《森林狂想曲》裡活靈活現；而用《臺灣追想曲》揭開古老面紗的，則是位於芝山岩頂開漳聖王廟內的「芝山巖學堂」，即臺灣第一座小學—士林國小的前身，迄今已有120年歷史，在《月夜愁》、《白牡丹》等樂曲的陪襯下，臺灣國樂團將娓娓道來這段充滿歷史情懷的故事。第三站回到本次演出場地：去年正式啟用的臺灣第一座戲曲中心，也是臺灣國樂團的新家，在這裡的演出結合傳統與現代，敞開大門為每一位民眾講述臺灣在地的風情故事，是大家的好厝邊、好朋友，全場演出將在大小朋友們合唱《歡樂年華》中結束，迴盪在「我們都是好朋友，讓我們來牽著手……」的愉悅歌詞中。