麻疹再添2例 1空姐確診另1女就醫被傳染

（中央社記者陳偉婷台北20日電）麻疹疫情擴大，衛福部疾管署副署長莊人祥今天表示，今天新增一名台灣虎航空服員麻疹確定病例，台虎群聚增至13人確診。另有一名境外移入個案次波感染的女性，則是就醫遭傳染。

莊人祥晚間表示，今天新增的2名麻疹確診個案，其中一名30餘歲女性空服員，她在4月1日曾接觸另一名感染麻疹的空服員，在7日曾接種麻疹腮腺炎德國麻疹疫苗（MMR），在4月13日發燒，經採檢通報在今天確診。

這名女空服員在可傳染期的4月12下午4時至8時30分，曾到桃園市蘆竹國民運動中心；4月13日出勤台虎IT610/611，來回桃園、韓國大邱，當天回國經發燒篩檢站發現發燒；14日下午搭大眾交通工具去長庚醫院站、15日曾搭國光客運及到台中火車站，下午3時至5時30分到一中街逛街及用餐。14日及15日的活動史都有全程戴口罩。

莊人祥說，這名空服員可能因過去有疫苗接種紀錄，且日前剛補接種一劑，發病後症狀並不典型，除發燒外，沒有其他症狀，至今也沒出疹。數度就醫，醫師也沒能判斷出是麻疹。

另一名新增個案為40多歲女性，經調查，她與日前一例從澳門回國的境外移入個案有共同就醫史，研判為該境外移入個案的次傳染。目前掌握接觸者有428人。

今年截至目前國內共計20例麻疹確定病例，14例國內感染；6例為境外移入病例。

衛生福利部疾病管制署今年3月29日公布今年首例境外移入麻疹確定病例，此個案從泰國旅遊回來後，在可傳染期又搭台虎到沖繩旅遊，目前已造成第三波感染。

因應國內麻疹疫情，疾管署祭出5大作為，包含發布致醫界通函提醒醫師及醫療院所落實感染管制措施，防範院內感染；各航空公司要求應落實與麻疹個案接觸機組員自主健康管理，並安排所屬空服員、機師及地勤人員評估接種疫苗，以免疫情擴大。

旅遊業者、國際機場等協助加強旅客及工作人員麻疹相關衛生教育宣導；與縣市衛生局持續追蹤掌握接觸者健康情形，並協助疑似個案就醫及採取防疫措施；持續向民眾、疑似接觸者宣導麻疹預防方法及流行地區旅遊注意事項。