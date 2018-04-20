從義美移工到菲水產局長候選人 潔琳達回娘家表謝意  

（台灣英文新聞／黃慧瑜 桃園採訪報導）離台十八年後，一位來自菲律賓漁業及水產資源局水產處處長，風塵僕僕的拉著行李出現在位於桃園南崁的義美觀光工廠，工廠老職員們又驚又喜，驚的是這位老面孔突然造訪，喜的是她已成為水產界的佼佼者，不只任職於公部門，還拿了全額獎學金準備攻讀博士學位以獲得晉升部長的資格。

潔琳達當年 (1996)因表現良好，契約期滿後再度延長工作年限之在職證明（圖 / 台灣英文新聞）

潔琳達是義美食品南崁廠的舊員工，因為十八年前的工作經驗，和她現在的職位有很大的連結，為了晉升部長，她千里迢迢從馬尼拉，飛到台灣申請當時在義美的工作證明，原來要獲得專業水產學家證照，得先有水產商品的相關工作經驗，潔琳達因18年前曾在義美南崁廠擔任產線品管，當年義美食品產品包括花枝丸、果凍等需處理花枝以及洋菜之業務，誰也沒想到這竟然成為十八年後潔琳達升遷的關鍵要素。

當年原本已錄取醫學系的她，為了支持弟妹上學，選擇來到台灣工作，而放棄了自己的醫生生涯。

在義美五年的時間，她不僅支助弟妹上大學，也在納卯市(Davao)買了房子跟土地，現在的她除了是個官員，還擁有碩士學位，在農業部轄下漁業及水產資源局擔任生物學家、海草研究部門主管、以及水產處長，儼然成為了事業有成的女強人，同時也是三個孩子慈愛的媽媽，家庭事業兩得意的她，帶著感激的眼神說，這些都是義美帶給我的基礎。

回憶當時在義美南崁廠工作的時光，她只記得工作充滿了歡樂，工廠內部還有提供給菲籍員工的小教堂可以禱告，傾訴思鄉之苦，派對也沒有少辦，除了菲律賓自己的節慶，她最喜歡的還有公司所舉辦的春酒。「我老公、當年的男朋友啦，在第一年春酒就抽到一台微波爐呦！」

工作滿兩年，又延期三年後，當年32歲的她決定與老公回國結婚，「再不結婚我就老了，我可以說是在對的時間遇到了對的人。」回國後潔琳達便開始任職於菲律賓農業部，大學主修生物的她原本只是個小職員，但她在週末進修碩士學位，五年後完成學業，同時水到渠成得到了升遷的機會。

談到全球菲律賓勞工的處境，她對自己的際遇感到慶幸，當初為了婚姻及孩子留在國內，才能有今天的她，她語帶嚴肅的說：「大部分的人在海外賺了一筆錢，便回國置產，買車、買地、買房子，花完了積蓄又不願屈就於菲律賓的低薪，便又出國繼續做著勞力型的工作，最後便沒有了專業技能。」

她若有所思地看著南崁工廠，喃喃說著：「當出要不是有了家庭，我也想繼續在這裡工作呢...」

潔琳達對南崁場的餐廳、生技生醫、多樣化產品感到驚艷，更加感謝高志明總經理，以身為義美人，感到驕傲（圖 / 台灣英文新聞）

潔琳達與義美南崁場冰棒線上組長、領班於義美南崁廠見學餐廳合照（圖 / 台灣英文新聞）