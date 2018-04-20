菲研議新憲法 主張南海與歷史領土主權

菲律賓政府正在籌備修憲改制，修憲諮詢委員會一名成員今天透露，新版憲法將整合國內法及國際法賦予菲律賓的權利，將南海及其他歷史領土納入菲國主權範圍。

修憲諮詢委員會成員艾奎諾（Ranhilio Aquino）今天在記者會上表示，新憲法的條文將強制政府維護國家主權。這將包括南海菲索區域、以及目前由馬來西亞管轄的沙巴。

菲律賓總統杜特蒂政治立場親中，上任後為修補馬尼拉與北京的關係，同意擱置南海爭議以及南海案仲裁結果，反對人士為此斥責政府出賣主權。

研議中的憲法條文稱，菲律賓將依據聯邦共和國的法律、國際法以及具有法定資格的國際法院或仲裁庭的裁決，擁有對菲國群島基線以外的島嶼及地物的主權。

這段條文顯然是指菲國200海里專屬經濟區範圍內的海上地物，包括黃岩島和南沙群島，也等同把海牙常設仲裁庭於2016年7月對南海案所作的仲裁結果，納入菲國憲法之中。

2013年1月，菲律賓政府把南海爭議提交國際仲裁，常設仲裁庭2016年7月裁決，中國主張的南海9段線在國際法下沒有效力，且南海所有海上地物均為「礁」而非「島」，因此菲律賓可獨享200海里專屬經濟區。

常設仲裁庭的裁決也意味，中國在菲國專屬經濟區內興造人工島並予軍事化等行為，違反包括聯合國海洋法公約在內的國際法。

另方面，研議中的新憲法也規定，菲律賓將依據「歷史權利或法定產權」，擁有所有屬於菲律賓的領土。

這段條文被認為是針對菲律賓與馬來西亞爭奪中的沙巴。

360年前，沙巴曾是菲國南部蘇祿蘇丹王國（Sultanate of Sulu）的領地，蘇祿蘇丹王國後來被菲律賓政府接收，沙巴自治後卻於1963年選擇加入馬來西亞聯邦，但菲國政府繼續索討沙巴。

艾奎諾說明，新憲法的條文並未擴張對領土的主張，只是整合了國內法與國際法賦予菲國的權利。