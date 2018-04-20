龍岡米干節   潑水節+雲南美食揪團鬥陣行

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）2018龍岡米干節今年移師中壢龍岡大操場，將於4月21-22日及28-29日連續兩個週末舉行一系列慶祝活動，包括潑水節、火把節、雲南風長街宴等，本次邀請三寶寺高僧為市民點水祈福，現場更有活動市集、DIY體驗及美味滇緬風味料理，歡迎市民前往同樂。

全國唯一舉辦的米干節今年邁入第8年，與大溪豆干節並列桃園兩大特色節日，每年皆吸引大批市民遊客前往共襄盛舉，去年參加人次超過14萬，本次舉辦地點首度移師龍岡大操場，首週將以潑水節活動揭開序幕，邀請三寶寺高僧為市民點水祈福，民眾可順便參加4月21日及22日下午2點30份的潑水大戰，一解去年因為限水而沒有盡興的潑水活動。

第二週則是火把節，現場燃起篝火，並欣賞雲南少數民族的打歌表演，透過火把驅逐黑暗，照亮光明。4月29日晚間舉辦「長街宴」，這是雲南哈尼族的傳統習俗，類似台灣「辦桌」的習慣，但在晚上舉行，由龍岡當地店家端出拿手菜，讓民眾體驗特色「手抓飯」，加上「跳菜表演」，是當地宴賓的最高禮儀。

桃園市長鄭文燦表示，今年的長街宴開賣20分鐘就額滿，來不及報名的民眾也不必扼腕，活動現場將有許多在地滇緬料理及體驗活動可以參與，在活動期間也推出限定版雲南風味飯包及簸箕飯野餐盒，具有濃厚的雲南風味，歡迎大家體驗美食饗宴。更多活動訊息也歡迎民眾上活動官網或愛ㄑ桃粉絲團網站查詢。

本次邀請三寶寺高僧為市民點水祈福，現場更有活動市集、DIY體驗及美味滇緬風味料理，歡迎市民前往同樂。（桃園市政府提供）